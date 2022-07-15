Почему у дятлов не бывает сотрясений мозга: ученые выдвинули интересную теорию

Дятлам нечего беспокоиться о безопасности своего мозга, ведь за них это сделала природа, считают ученые.

Ежедневно дятлы проводят огромное количество времени долбя деревья в поисках пищи. От постоянных сильных ударов у них уже должен был бы треснуть череп и произойти сотрясение мозга. Но это не происходит из-за особой конструкции головы, считают бельгийские ученые, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Университета Антверпена, Бельгия, изучили биомеханику нескольких видов дятлов и поставили под сомнение теорию о том, что у этих небольших птиц мозг не повреждается из-за особых "амортизаторов".

Дятлы, когда бьют клювом о дерево, в основном наносят 20 ударов в секунду. Сила этого удара может доходить до 1,4 кг. Например, у человека даже сила удара в 100 г может привести к сотрясению мозга. Поэтому легко представить, что может сделать с крошечным черепом дятла такой удар. Но эти птицы остаются живыми и здоровыми.

[ + – ] Дятлы, когда бьют клювом о дерево, в основном наносят 20 ударов в секунду. Сила этого удара может доходить до 1,4 кг. Например, у человека даже сила удара в 100 г может привести к сотрясению мозга. Поэтому легко представить, что может сделать с крошечным черепом дятла такой удар. Но эти птицы остаются живыми и здоровыми Фото: wikipedia

В прошлом некоторые исследования предположили, что у дятлов есть своеобразные "амортизаторы" в виде костей черепа и мышц шеи, которые смягчают силу удара. Но доказать, что они действительно эффективны было очень сложно.

В рамках нового исследования ученые засняли на камеру движения головы некоторых видов дятлов, чтобы понять, что защищает их мозг от разрушения.

"Оказалось, что во время ударов по дереву дятлы не поглощают всю ударную волну. Их голова движется как единое целое. Это можно сравнить с ударами мощного молотка",- говорит Сэм Ван Вассенберг из Университета Антверпена.

Новое исследование показало, что между клювом и мозгом нет значительной амортизирующей силы, которая бы смягчала силу удара. Эти костные "амортизаторы", которые есть у дятла не только поглощают энергию удара, а в больше мере мешают разрушению черепа и собственно повреждениям мозга.

Также предыдущие исследования предполагали, что дятлы могут страдать от ударов головой всю жизнь. Но новая работа ученых показала, что для такого маленького мозга эти удары не причиняют практически никакого вреда.

[ + – ] Предыдущие исследования предполагали, что дятлы могут страдать от ударов головой всю жизнь жизни. Но новая работа ученых показала, что для такого маленького мозга эти удары не причиняют практически никакого вреда. Фото: Britannica

"То, что у дятлов нет нормальной амортизации не говорит о том, что им стоит беспокоится о сохранности мозга во время таких сильных ударов по дереву. Наши расчеты показывают, что нагрузка на мозг дятла, во время ударов, значительно ниже чем похожая нагрузка, которую получают люди с сотрясанием мозга", — говорит Ван Вассенберг.

По словам ученых, поэтому дятлы никогда не бывают больше чем 50 см в длину и имеют маленькую голову и соответственно маленький мозг. Если бы дятел был больше, то его больший мозг мог пострадать намного значительнее.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что дельфины являются культурными морскими млекопитающими и любят классическую музыку. По словам ученых, она благотворно действует на дельфинов и помогает им быть спокойнее, и они могут лучше налаживать социальные связи между собой.