Чому в дятлів немає струсів мозку: вчені висунули цікаву теорію

Дятлам нема чого турбуватися про безпеку свого мозку, адже за них це зробила природа, вважають учені.

Щодня дятли проводять величезну кількість часу, довбаючи дерева в пошуках їжі. Від постійних сильних ударів у них уже мав би тріснути череп і статися струс мозку. Але це не відбувається через особливу конструкцію голови, вважають бельгійські вчені, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Університету Антверпена, що в Бельгії, вивчили біомеханіку кількох видів дятлів і поставили під сумнів теорію того, що в цих невеликих птахів мозок не пошкоджується через особливі "амортизатори" .

Дятли, коли б'ють дзьобом об дерево, здебільшого завдають 20 ударів на секунду. Сила цього удару може сягати 1,4 кг. Наприклад, у людини навіть сила удару 100 г може призвести до струсу мозку. Тому легко уявити, що може зробити з крихітним черепом дятла такий удар. Але ці птахи залишаються живими та здоровими.

[ + – ] Дятли, коли б'ють дзьобом об дерево, здебільшого завдають 20 ударів на секунду. Сила цього удару може сягати 1,4 кг. Наприклад, у людини навіть сила удару 100 г може призвести до струсу мозку. Тому легко уявити, що може зробити з крихітним черепом дятла такий удар. Але ці птахи залишаються живими та здоровими. Фото: wikipedia

У минулому деякі дослідження припустили, що дятли мають своєрідні "амортизатори" у вигляді кісток черепа та м'язів шиї, які пом'якшують силу удару. Але довести, що вони справді ефективні, було дуже складно.

У межах нового дослідження вчені зняли на камеру руху голови деяких видів дятлів, щоб зрозуміти, що захищає їхній мозок від руйнування.

"Виявилося, що під час ударів по дереву дятли не поглинають усю ударну хвилю. Їхня голова рухається як єдине ціле. Це можна порівняти з ударами потужного молотка", — каже Сем Ван Вассенберг із Університету Антверпена.

Нове дослідження показало, що між дзьобом і мозком немає значної сили, що амортизує, яка б пом'якшувала силу удару. Ці кісткові "амортизатори", які є в дятла, не тільки поглинають енергію удару, а й більшою мірою заважають руйнуванню черепа та власне ушкодженням мозку.

Також попередні дослідження припускали, що дятли можуть страждати від ударів головою все життя. Але нова робота вчених показала, що для такого маленького мозку ці удари не завдають ніякої шкоди.

[ + – ] Попередні дослідження припускали, що дятли можуть страждати від ударів головою все життя. Але нова робота вчених показала, що для такого маленького мозку ці удари не завдають ніякої шкоди. Фото: Britannica

"Те, що в дятлів немає нормальної амортизації ,не говорить про те, що їм варто турбуватися про збереження мозку під час таких сильних ударів по дереву. Наші розрахунки показують, що навантаження на мозок дятла під час ударів значно нижче ніж схоже навантаження, яке отримують люди зі струсом мозку", — каже Ван Вассенберг.

За словами вчених, тому дятли ніколи не бувають більше ніж 50 см завдовжки та мають маленьку голову й маленький мозок. Якби дятел був більшим, його більший мозок міг постраждати набагато значніше.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що дельфіни є культурними морськими ссавцями та люблять класичну музику. За словами вчених, вона сприятливо діє на дельфінів і допомагає їм бути спокійнішими, і вони можуть краще налагоджувати соціальні зв'язки між собою.