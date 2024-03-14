Дейнерис потеряла детей: слепые "драконы", обитающие под землей, сбежали на поверхность

Странные существа массово начали покидать свои подземные пещеры и проводят много времени на поверхности.

Подземные саламандры, также известные как олмы (Proteus anguinus), ранее считались обитающими исключительно под землей в своих подводных пещерах, удивительно много времени проводят над землей. В новом исследовании ученые заметили существ, выходящими из своих укрытий на севере Италии, пишет IFLScience.

Эти причудливые существа некогда считались дракончиками. Миллионы лет они провели во тьме, а потому фактически утратили способность видеть. Их тела имеют призрачно-бледный цвет, но они также обладают острым слухом и обонянием, а потому ориентируются в пространстве с помощью электрических полей. Однако теперь ученые полагают, что жизнь олмов вовсе не обязательно строго связана лишь с жизнью под землей.

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По словам авторов нового исследования, сегодня ученым доступны лишь ограниченные наблюдения за этими слепыми дракончиками за пределами пещер, где они, как правило, обитают. Ученые и ранее замечали саламандр за пределами пещер, но тогда эти наблюдения считались случайными.

Все изменилось в 2020 году, когда команда наткнулась на одного плавающего олма в надземном источнике. Дальнейшее расследование показало, что это на самом деле не такое уж редкое явление. Наблюдения показали, что олмы нередко обнаруживались на поверхности даже в дневное время, когда условия считаются особенно непригодными для спелеологов.

В общей сложности саламандр этого вида наблюдали в 15 источниках на северо-востоке Италии, а в одном случае ученым и вовсе удалось обнаружить личинку. По словам команды, насколько им известно, эта особь является самой крохотной, когда-либо найденной в полевых условиях, а также единственной личинкой, найденной за пределами пещер.

Любопытным казалось то, что не было очевидных факторов, способных объяснить появление личинки на поверхности, например, наводнения. Ученые предположили, что это указывает на то, что представители этого вида способны размножаться в надземных источниках.

В ходе исследования ученые изучили содержимое желудков 12 олмов и обнаружили, что пятеро из них недавно пообедали дождевыми червями. При этом ни один из этих червей не принадлежал к видам, живущим в подземных средах, например, пещерах. Таким образом ученые предположили, что олмы могут выбираться на поверхность, чтобы пообедать.

По словам автора исследования, доктора Рауля Маненти, олмам, вероятно, требуется огромное количество энергии, чтобы перемещаться между пещерой и источником на поверхности, однако это не останавливает их. Не менее любопытным казалось то, что олмы, как правило, весьма тощие, однако некоторые из особей, найденных на поверхности, казались весьма пухлыми.

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