Чудо Балкан. В подземных пещерах живут "детеныши драконов", способные "чуять" электрические поля

Они слепы и невероятно ленивы, но едва ли во всем белом свете можно отыскать подобное существо — настоящее чудо природы.

Related video

Эти удивительные существа были впервые описаны в 1689 году, тогда знаменитый словенский эрудит в действительности поверил, что ему встретился никто иной, как детеныш дракона. На самом же деле Янез Вайкард Вальвазор встретился с редкой водной саламандрой или олмом, пишет IFLScience.

Любопытно, что эти удивительные существа встречаются только на Балканах, а потому местный фольклор гласит, что под земной корой обитают свирепые драконы, а эти странные бледные существа словно по волшебству появляются из-под поверхности Земли во время проливных дождей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи уже давно поняли, что мифические характеристики этих существ слегка преувеличены, и они вряд и являются детенышами подземных драконов, впрочем, эти крохотные причудливые животные в действительности невероятно удивительны и увлекательны.

Олм, или европейский протей (Proteus anguinus) представляет собой водную саламандру, которая встречается лишь на Балканах, а именно в подземных пещерах в системе Адриатического побережья на северо-востоке Италии, в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также северных частях Черногории.

Эти удивительные существа достигают всего 20 сантиметров в длину от хвоста и до кончика носа и немного напоминают бледно-розовую змею с тонкими руками и ногами. Их удивительный цвет кожи является следствием того, что всю свою жизнь они провели в темных подземных пещерах, где пигментация попросту не нужна и осталась бы незамеченной. Тем не менее ученые обнаружили, что кожа этих удивительных веществ все еще способна вырабатывать меланин, а следовательно их кожа может потемнеть, если они подвергнутся воздействию солнечного света.

Из-за жизни во тьме олмы утратили зрение Фото: Shutterstock

Жизнь во тьме также привела к тому, что глаза олмов недоразвиты, покрыты кожей, а потому эти существа фактически слепы. Впрочем, исследователи полагают, у них все еще остались некоторые фоторецепторы, которые позволяют им различать свет — наблюдения показывают, что олмы предпочитают плыть в противоположную сторону от света.

Чтобы как-о компенсировать недостаток зрения, эти причудливые существа развили острое обоняние и слух. Они вооружены высокочувствительными хеморецепторами, которые используют для улавливания очень низких концентраций органического материала в воде. Исследования показывают, что олмы используют эти особенности, чтобы вынюхивать добычу в воде, например, личинок, жуков, креветок и маленьких улиток. Однако самым любопытным остается то, что эти саламандры в действительности не так уж нуждаются в еде — фактически они способны годами обходиться без еды.

Еще одной не менее увлекательной чертой олмов считается их ампулярный орган, способный обнаруживать электрические поля — животные используют его для навигации в темной пещере. Поскольку рядом с ними нет естественных хищников, олмы предпочитают вести весьма ленивый образ жизни. Исследование 2020 года, когда ученые наблюдали за олмами в пещере в Боснии и Герцеговине, они обнаружили, что эти удивительные существа перемещаются всего на 5 метров в год. Более того, ученые обнаружили одного олма, который не сдвинулся и на миллиметр за 7 лет.

Ученые отмечают, что олмы могут дожить до рекордных 100 лет, а средний показатель их жизни составляет около 68,5 лет. Исследователи изучили геном этих существ и пришли к выводу, что они обладают рядом "обычных генов, связанных с увеличением продолжительности жизни".

Результаты исследований также показывают, что около 110 миллионов лет назад олмы отделились от других амфибий и фактически держатся особнячком на Древе Жизни. Однако они все же связаны с другими саламандрами, обитающими по всему миру. Ученые также отмечают, что в данный момент этот вид считается уязвимым к исчезновению, а его популяция стремительно сокращается — в первую очередь это связано с загрязнением окружающей среды, вызванным деятельностью человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые увидели, как саламандры управляют свободным падением.