В позе парашютиста. Ученые увидели, как саламандры управляют свободным падением (видео)

Исследователи выяснили, что эти земноводные могут "скользить" по воздуху, как парашютисты, чтобы контролировать и замедлять свое падение с высоты.

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За саламандрами вида Aneides vagrans очень сложно наблюдать, ведь они живут в кронах калифорнийской секвойи, одного из самых высоких деревьев на Земле. Они имеют длинные, хорошо приспособленные для лазанья, конечности. Но в отличие от своих дальних родственников, древесной лягушки и летающего геккона, у них нет специальных перепонок, которые помогли бы им планировать при падении. Поэтому ученые решили выяснить, почему они охотно прыгают с большой высоты и что дает им аэродинамические способности, сообщает Daily Mail.

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"Было удивительно наблюдать, как эти саламандры так легко прыгают, учитывая высоту деревьев, на которых они обитают. Наше исследование поведения этих земноводных в воздухе показало, что они используют позу "парашютиста" и планируют, чтобы замедлить и направить свой спуск с высоты", — говорит Кристиан Браун из Университета Южной Флориды.

[ + – ] Исследование поведения этих земноводных в воздухе показало, что они используют позу "парашютиста" и планируют, чтобы замедлить и направить свой спуск с высоты Фото: ScienceAlert

Эксперименты в специальной аэродинамической трубе показали, что саламандра при полете растопыривает лапы и хвост и таким образом замедляет скорость своего падения до 10%. Ученые выяснили, что у саламандр есть целый набор поз и движений, которые они используют, чтобы контролировать свое падение с высоты.

[ + – ] Ученые выяснили, что у саламандр есть целый набор поз и движений, которые они используют, чтобы контролировать свое падение с высоты Фото: Daily Mail

"Эти саламандры не только могли замедлять свое движение в воздухе, но и точно контролировали направление полета и даже выполняли некоторые виражи в воздухе. Это было для нас полной неожиданностью", — говорит Браун.

Ученые считают, что саламандрам и, возможно, другим животным не обязательно нужны перепонки или другие кожные образования, чтобы прыгать и планировать в воздухе.

[ + – ] Ученые считают, что саламандрам и, возможно, другим животным не обязательно нужны перепонки или другие кожные образования, чтобы прыгать и планировать в воздухе Фото: Daily Mail

"Мы сейчас изучаем, могут ли эти саламандры направлять свое падение, чтобы не упасть прямо на землю", — говорит Браун.

Но даже если саламандра свалится на землю, то скорее всего она не умрет. Эти земноводные очень легкие, они весят не более 6 граммов и их падение может смягчить лесная подстилка, говорят ученые.

"Но подняться обратно в таком случае им будет чрезвычайно трудно. Уже известно, что эти саламандрам нужны часы, а иногда даже дни, чтобы залезть на место их обитания. За это время они могут стать добычей хищников или же истощить свой организм до того, как найдут пищу", — говорит Браун.

[ + – ] Саламандра Aneides vagrans Фото: ScienceAlert

Ученый надеется, что новое открытие привлечет больше внимания к этому уникальному виду и к месту его обитания.

"Поскольку климат меняется с беспрецедентной скоростью, жизненно важно, чтобы мы собирали больше данных о животных, таких как саламандры, чтобы мы могли лучше защитить и сохранить эту хрупкую экосистему", — говорит Браун.

Фокус уже писал о самых высоких деревьях в мире, в том числе и о секвойях, которые растут в Калифорнии.