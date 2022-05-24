У позі парашутиста. Вчені побачили, як саламандри керують вільним падінням (відео)

Дослідники з'ясували, що ці земноводні можуть "ковзати" повітрям, як парашутисти, щоб контролювати і уповільнювати своє падіння з висоти.

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За саламандрами виду Aneides vagrans дуже складно спостерігати, адже вони мешкають у кронах каліфорнійської секвої, одного з найвищих дерев на Землі. Вони мають довгі, добре пристосовані для лазіння, кінцівки. Але на відміну від своїх далеких родичів, деревної жаби та літаючого гекона, у них немає спеціальних перетинок, які б допомогли їм планерувати при падінні. Тому вчені вирішили з'ясувати, чому вони охоче стрибають із великої висоти і що дає їм аеродинамічні здібності, повідомляє Daily Mail.

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"Було дивно спостерігати, як ці саламандри так легко стрибають, враховуючи висоту дерев, на яких вони живуть. Наше дослідження поведінки цих земноводних у повітрі показало, що вони використовують позу "парашутиста" і планерують, щоб уповільнити та спрямувати свій спуск із висоти", — каже Крістіан Браун із Університету Південної Флориди.

[ + – ] Дослідження поведінки цих земноводних у повітрі показало, що вони використовують позу "парашутиста" і планерують, щоб уповільнити та направити свій спуск із висоти Фото: ScienceAlert

Експерименти у спеціальній аеродинамічній трубі показали, що саламандра при польоті розчепірює лапи та хвіст і таким чином уповільнює швидкість свого падіння до 10%. Вчені з'ясували, що саламандра має цілий набір поз і рухів, які вони використовують, щоб контролювати своє падіння з висоти.

[ + – ] Вчені з'ясували, що саламандра має цілий набір поз і рухів, які вони використовують, щоб контролювати своє падіння з висоти Фото: Daily Mail

"Ці саламандри не тільки могли уповільнювати свій рух у повітрі, а й точно контролювали напрямок польоту і навіть виконували деякі віражі у повітрі. Це було для нас повною несподіванкою", — говорить Браун.

Вчені вважають, що саламандрам і, можливо, іншим тваринам не обов'язково потрібні перетинки чи інші шкірні утворення, щоб стрибати та планерувати у повітрі.

[ + – ] Вчені вважають, що саламандрам і, можливо, іншим тваринам не обов'язково потрібні перетинки чи інші шкірні утворення, щоб стрибати і планерувати у повітрі Фото: Daily Mail

"Ми зараз вивчаємо, чи можуть ці саламандри спрямовувати своє падіння, щоб не впасти прямо на землю", — каже Браун.

Але навіть якщо саламандра впаде на землю, то швидше за все вона не помре. Ці земноводні дуже легкі, вони важать не більше 6 грамів і їх падіння може пом'якшити лісову підстилку, кажуть вчені.

"Але піднятися назад у такому разі їм буде надзвичайно важко. Вже відомо, що цим саламандрам потрібні години, а іноді навіть дні, щоб залізти на місце їх проживання. За цей час вони можуть стати здобиччю хижаків або виснажити свій організм до того, як знайдуть їжу", — каже Браун.

[ + – ] Саламандра Aneides vagrans Фото: ScienceAlert

Вчений сподівається, що нове відкриття приверне більше уваги до цього унікального вигляду та до місця його проживання.

"Оскільки клімат змінюється з безпрецедентною швидкістю, життєво важливо, щоб ми збирали більше даних про тварин, таких як саламандри, щоб ми могли краще захистити та зберегти цю тендітну екосистему", — говорить Браун.

Фокус вже писав про найвищі дерева у світі, зокрема і про секвої, які ростуть у Каліфорнії.