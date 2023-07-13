Диво Балкан. У підземних печерах живуть "дитинчата драконів", здатні "чути" електричні поля

Вони сліпі й неймовірно ледачі, але навряд чи в усьому білому світі можна відшукати подібну істоту — справжнє диво природи.

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Ці дивовижні істоти були вперше описані 1689 року, тоді знаменитий словенський ерудит насправді повірив, що йому зустрівся ніхто інший, як дитинча дракона. Насправді ж Янез Вайкард Вальвазор зустрівся з рідкісною водною саламандрою або олмом, пише IFLScience.

Цікаво, що ці дивовижні істоти трапляються тільки на Балканах, а тому місцевий фольклор свідчить, що під земною корою мешкають люті дракони, а ці дивні бліді істоти немов за помахом чарівної палички з'являються з-під поверхні Землі під час злив.

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Дослідники вже давно зрозуміли, що міфічні характеристики цих істот дещо перебільшені, і вони навряд чи є дитинчатами підземних драконів, утім, ці крихітні химерні тварини насправді неймовірно дивовижні та захопливі.

Олм, або європейський протей (Proteus anguinus) — це водна саламандра, яка трапляється лише на Балканах, а саме в підземних печерах у системі Адріатичного узбережжя на північному сході Італії, в Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, а також північних частинах Чорногорії.

Ці дивовижні істоти досягають всього 20 сантиметрів завдовжки від хвоста і до кінчика носа й трохи нагадують блідо-рожеву змію з тонкими руками й ногами. Їхній дивовижний колір шкіри є наслідком того, що все своє життя вони провели в темних підземних печерах, де пігментація просто не потрібна і залишилася б непоміченою. Проте вчені виявили, що шкіра цих дивовижних речовин все ще здатна виробляти меланін, а отже їхня шкіра може потемніти, якщо вони піддадуться впливу сонячного світла.

Через життя в темряві олми втратили зір Фото: Shutterstock

Життя у темряві також призвело до того, що очі олмів недорозвинені, покриті шкірою, а тому ці істоти фактично сліпі. Утім, дослідники вважають, у них все ще залишилися деякі фоторецептори, які дозволяють їм розрізняти світло — спостереження показують, що олми вважають за краще плисти в протилежний бік від світла.

Щоб якось компенсувати нестачу зору, ці химерні істоти розвинули гострий нюх і слух. Вони озброєні високочутливими хеморецепторами, які використовують для вловлювання дуже низьких концентрацій органічного матеріалу у воді. Дослідження показують, що олми використовують ці особливості, щоб винюхувати здобич у воді, наприклад, личинок, жуків, креветок і маленьких равликів. Однак найцікавішим залишається те, що ці саламандри насправді не так вже й потребують їжі — фактично вони здатні роками обходитися без їжі.

Ще однією не менш захопливою рисою олмів вважається їхній ампулярний орган, здатний виявляти електричні поля — тварини використовують його для навігації у темній печері. Оскільки поруч із ними немає природних хижаків, олми воліють вести вельми ледачий спосіб життя. Дослідження 2020 року, коли вчені спостерігали за олмами в печері в Боснії й Герцеговині, вони виявили, що ці дивовижні істоти переміщаються всього на 5 метрів на рік. Ба більше, вчені виявили одного олма, який не зрушив і на міліметр за 7 років.

Учені зазначають, що олми можуть дожити до рекордних 100 років, а середній показник їхнього життя становить близько 68,5 років. Дослідники вивчили геном цих істот і дійшли висновку, що вони мають низку "звичайних генів, пов'язаних зі збільшенням тривалості життя".

Результати досліджень також показують, що близько 110 мільйонів років тому олми відокремилися від інших амфібій і фактично тримаються осібно на Древі Життя. Однак вони все ж пов'язані з іншими саламандрами, що мешкають по всьому світу. Науковці також зазначають, що наразі цей вид вважається вразливим до зникнення, а його популяція стрімко скорочується — насамперед це пов'язано із забрудненням довкілля, спричиненим діяльністю людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені побачили, як саламандри керують вільним падінням.