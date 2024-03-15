Тайна рейса MH370. Новый поиск исчезнувшего 10 лет назад самолета: что удалось найти (фото)
Пассажирский авиалайнер компании Malaysia Airlines исчез где-то в Индийском океане и теперь планируют снова начать его поиски. Но кое-что уже удалось обнаружить, хотя загадка так и не раскрыта.
10 лет назад, а именно 8 марта 2014 года исчез пассажирский самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур – Пекин. До сих это событие является одной з самых больших загадок в мире. Самолет не мог просто так исчезнуть, но за 10 лет поисков так и не были обнаружены ни основные обломки самолета, ни тела пассажиров. Но недавно министр транспорта Малайзии объявил о том, что планируется возобновление поисков пропавшего авиалайнера. Этим должна заняться американская компания Ocean Infinity, чьи усилия в 2018 году не увенчались успехом, пишет Live Science.
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Что произошло с рейсом MH370 10 лет назад?
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур, чтобы доставить 227 пассажиров в столицу Китая, Пекин. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через час после вылета, когда самолет находился в небе над Южно-Китайским морем.
Позже изучение траектории полета с помощью военных радаров позлило определить, что в последний раз самолет был обнаружен в небе над Андаманским морем в северо-восточной части Индийского океана. Также эти данные подтвердили и спутники на орбите. Из-за этого первые посеки пропавшего самолета велись в Южно-Китайском и Андаманском морях. До сих пор никто не знает, почему самолет отклонился от курса и куда он затем подевался.
Что удалось обнаружить во время поисков рейса MH370?
Через десять дней после исчезновения самолет Boeing 777-200ER Австралия провела поиски с воздуха в южной части Индийского океана, которые продолжались до 28 апреля 2014 года. Площадь поисков составила 4,5 млн кв.км, но никаких обломков самолета не обнаружили. После этого началось исследование дна Индийского океана у побережья Западной Австралии, которое ни к чему не привело и закончились поиски через 1046 дней 17 января 2017 года. В 2018 году компания Ocean Infinity искала обломки на дне океана на территории площадью 112 тысяч кв. км в течение трех месяцев, но также не было обнаружено никаких обломков самолета.
Обломки, которые принадлежат рейсу MH370
До сих неизвестно, где именно произошло падение авиалайнера, но после его исчезновения на берег выбросило несколько обломков. Например, в 2015 году на берег острова Реюньон в западной части Индийского океана был выброшен флаперон (подвижная часть крыла самолета). Позже оказалось, что он действительно принадлежит пропавшему авиалайнеру.
Также после этого случая были обнаружены несколько десятков обломков в западной части Индийского океана, которые выбросило на берег восточной и южной Африки, а также на берег острова Мадагаскар. Некоторые из этих обломков специалисты признали таковыми, что принадлежат пропавшему самолету, а другие могут ему принадлежать, хотя в этом нет полной уверенности. Пока что эти обломки являются единственными вещественными доказательствами, связанными с рейсом MH370.
Новый поиск пропавшего рейса MH370
Хотя мест крушения самолета точно не определено, моделирования указывают на вероятное место катастрофы. Компания Ocean Infinity предлагает искать обломки авиалайнера между 36 и 33 градусами южной широты.
В районе, где будут проводиться поиски, глубина океана — примерно 4 км, температура воды – от одного до двух градусов Цельсия, а течение слабое. Это значит, что даже через 10 лет обломки самолета должны быть не разрушенными. Поэтому существует большая вероятность, что обломки еще можно найти. В случае успеха, возможно, наконец-то будет разгадана тайна рейса MH370.
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