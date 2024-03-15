Тайна рейса MH370. Новый поиск исчезнувшего 10 лет назад самолета: что удалось найти (фото)

Пассажирский авиалайнер компании Malaysia Airlines исчез где-то в Индийском океане и теперь планируют снова начать его поиски. Но кое-что уже удалось обнаружить, хотя загадка так и не раскрыта.

10 лет назад, а именно 8 марта 2014 года исчез пассажирский самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур – Пекин. До сих это событие является одной з самых больших загадок в мире. Самолет не мог просто так исчезнуть, но за 10 лет поисков так и не были обнаружены ни основные обломки самолета, ни тела пассажиров. Но недавно министр транспорта Малайзии объявил о том, что планируется возобновление поисков пропавшего авиалайнера. Этим должна заняться американская компания Ocean Infinity, чьи усилия в 2018 году не увенчались успехом, пишет Live Science.

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Что произошло с рейсом MH370 10 лет назад?

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур, чтобы доставить 227 пассажиров в столицу Китая, Пекин. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через час после вылета, когда самолет находился в небе над Южно-Китайским морем.

Позже изучение траектории полета с помощью военных радаров позлило определить, что в последний раз самолет был обнаружен в небе над Андаманским морем в северо-восточной части Индийского океана. Также эти данные подтвердили и спутники на орбите. Из-за этого первые посеки пропавшего самолета велись в Южно-Китайском и Андаманском морях. До сих пор никто не знает, почему самолет отклонился от курса и куда он затем подевался.

Что удалось обнаружить во время поисков рейса MH370?

Через десять дней после исчезновения самолет Boeing 777-200ER Австралия провела поиски с воздуха в южной части Индийского океана, которые продолжались до 28 апреля 2014 года. Площадь поисков составила 4,5 млн кв.км, но никаких обломков самолета не обнаружили. После этого началось исследование дна Индийского океана у побережья Западной Австралии, которое ни к чему не привело и закончились поиски через 1046 дней 17 января 2017 года. В 2018 году компания Ocean Infinity искала обломки на дне океана на территории площадью 112 тысяч кв. км в течение трех месяцев, но также не было обнаружено никаких обломков самолета.

Один из обломков, который принадлежит самолету рейса MH370 Фото: Live Science

Обломки, которые принадлежат рейсу MH370

До сих неизвестно, где именно произошло падение авиалайнера, но после его исчезновения на берег выбросило несколько обломков. Например, в 2015 году на берег острова Реюньон в западной части Индийского океана был выброшен флаперон (подвижная часть крыла самолета). Позже оказалось, что он действительно принадлежит пропавшему авиалайнеру.

Также после этого случая были обнаружены несколько десятков обломков в западной части Индийского океана, которые выбросило на берег восточной и южной Африки, а также на берег острова Мадагаскар. Некоторые из этих обломков специалисты признали таковыми, что принадлежат пропавшему самолету, а другие могут ему принадлежать, хотя в этом нет полной уверенности. Пока что эти обломки являются единственными вещественными доказательствами, связанными с рейсом MH370.

Обломки самолета рейса MH370 Фото: Live Science

Новый поиск пропавшего рейса MH370

Хотя мест крушения самолета точно не определено, моделирования указывают на вероятное место катастрофы. Компания Ocean Infinity предлагает искать обломки авиалайнера между 36 и 33 градусами южной широты.

В районе, где будут проводиться поиски, глубина океана — примерно 4 км, температура воды – от одного до двух градусов Цельсия, а течение слабое. Это значит, что даже через 10 лет обломки самолета должны быть не разрушенными. Поэтому существует большая вероятность, что обломки еще можно найти. В случае успеха, возможно, наконец-то будет разгадана тайна рейса MH370.

Как уже писал Фокус, жители Норвегии и Исландии стали свидетелями странного атмосферного явления в виде светящейся спирали, которая быстро появилась и так же быстро исчезла. Оказалось, что данному явлению есть простое объяснение и оно не связано с НЛО.