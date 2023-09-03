Пропавший самолет рейса MH370 "нашли" в джунглях Камбоджи (фото)

Малазийский Boeing 777 исчез еще в 2014 году, но место его падения до сих пор не обнаружили. Новые данные указывают на Камбоджу.

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Одна из самых больших загадок, которая касается исчезновения пассажирского самолета Boeing 777, который выполнял рейс MH370, до сих пор не раскрыта. Но технический эксперт из Великобритании заявил, что заметил пропавший самолет на картах Google, пишет The Mirror.

Хотя никто точно не знает, что случилось с рейсом MH370, многие исследователи предполагают, что он упал в Индийский океан. На это указывают обломки самолета, которые были выброшены на один из островов.

В последний свой рейс с названием MH370 пассажирский самолет компании Malaysia Airlines отправился 8 марта 2014 года из Куала-Лумпур (Малайзия) в Пекин (Китай). Вскоре он бесследно исчез и предполагается, что все 239 человек на борту погибли вскоре после того, как самолет отклонился от курса над Индийским океаном.

Была организована одна из самых дорогих поисковых операций, которая стоила примерно 200 млн долларов, но она не дала результатов и самолет так и не был найден. Поиски прекратились в 2018 году.

Но Ян Уилсон, технический эксперт из Великобритании, заявил о том, что обломки пропавшего самолета лежат в джунглях Камбоджи. По крайней мере такой вывод эксперт сделал, изучая данные Google Earth.

"Я потратил много времени на изучение карт. Я часами искал места, где мог упасть самолет. И в конце концов, я считают, что он может лежать там. Это буквально самая зеленая и темная часть, которую можно увидеть на карте", — говорит Уилсон.

Малазийский Boeing 777 исчез еще в 2014 году, но место его падения до сих пор не обнаружили. Новые данные указывают на Камбоджу Фото: Google

Хотя до сих пор неизвестно, что произошло с самолетом на самом деле и где он все-такие упал, авиационные эксперты считают, что на картах Google Earth, датированных 2018 годом могут быть зафиксированы обломки самолета рейса MH370.

А ученые из Университета Южной Флориды, США, предполагают, что ракушки, прикрепленные к обломкам исчезнувшего самолета, могут указать на место его падения. Раковины моллюсков содержат информацию о различных температурах воды, которым они подвергались в течение своей жизни. Ученые считают, что эта информация может помочь отследить движение ракообразных туда, где они впервые прикрепились к обломкам и это в свою очередь приведет к месту падения рейса MH370.

Ученые начали новое исследование после того, как увидели фотографии обломков самолета, в частности флаперона (подвижная часть крыла, которая помогает стабилизировать самолет во время взлета и посадки) исчезнувшего самолета, который был выброшен на остров Реюньон в Индийском океане, пишет Daily Mail.

По словам ученых, химический состав каждого слоя ракушек определяется температурой окружающей воды в момент формирования слоя. Температура, зафиксированная в ракушках может помочь исследователям сузить область поиска пропавшего самолета.

Напоминаем, что еще в 2018 году в Малайзии опубликовали финальный доклад, который касается результатов расследования катастрофы рейса MH370. Причины гибели самолета так и не были установлены.

Напоминаем, что возле пропавшего самолета рейса MH370 зафиксировали загадочный НЛО. На кадрах, которые появились в сети, видно небольшой шар, который проносится мимо воздушного судна. Вскоре к нему присоединяются еще два неизвестных объекта. Когда самолет приближается к облаку —ударяет сильная вспышка, после чего судно вместе с тремя шарами исчезает в небе.