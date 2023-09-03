Зниклий літак рейсу MH370 "знайшли" в джунглях Камбоджі (фото)

Малазійський Boeing 777 зник ще 2014 року, але місце його падіння досі не виявили. Нові дані вказують на Камбоджу.

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Одна з найбільших загадок, яка стосується зникнення пасажирського літака Boeing 777, що виконував рейс MH370, досі не розкрита. Але технічний експерт із Великої Британії заявив, що помітив зниклий літак на картах Google, пише The Mirror.

Хоча ніхто точно не знає, що трапилося з рейсом MH370, багато дослідників припускають, що він упав в Індійський океан. На це вказують уламки літака, які були викинуті на один з островів.

В останній свій рейс із назвою MH370 пасажирський літак компанії Malaysia Airlines вирушив 8 березня 2014 року з Куала-Лумпур (Малайзія) до Пекіна (Китай). Незабаром він безслідно зник і припускають, що всі 239 осіб на борту загинули незабаром після того, як літак відхилився від курсу над Індійським океаном.

Було організовано одну з найдорожчих пошукових операцій, яка коштувала приблизно 200 млн доларів, але вона не дала результатів і літак так і не було знайдено. Пошуки припинилися у 2018 році.

Але Ян Вілсон, технічний експерт із Великої Британії, заявив про те, що уламки зниклого літака лежать у джунглях Камбоджі. Принаймні такий висновок експерт зробив, вивчаючи дані Google Earth.

"Я витратив багато часу на вивчення карт. Я годинами шукав місця, де міг упасти літак. І врешті-решт, я вважаю, що він може лежати там. Це буквально найзеленіша і найтемніша частина, яку можна побачити на карті", — каже Вілсон.

Малазійський Boeing 777 зник ще 2014 року, але місце його падіння досі не виявили. Нові дані вказують на Камбоджу Фото: Google

Хоча досі невідомо, що сталося з літаком насправді і де він усе-таки впав, авіаційні експерти вважають, що на картах Google Earth, датованих 2018 роком, можуть бути зафіксовані уламки літака рейсу MH370.

А вчені з Університету Південної Флориди, США, припускають, що черепашки, прикріплені до уламків зниклого літака, можуть вказати на місце його падіння. Раковини молюсків містять інформацію про різні температури води, яких вони зазнавали протягом свого життя. Вчені вважають, що ця інформація може допомогти відстежити рух ракоподібних туди, де вони вперше прикріпилися до уламків, і це своєю чергою приведе до місця падіння рейсу MH370.

Науковці розпочали нове дослідження після того, як побачили світлини уламків літака, зокрема флаперона (рухома частина крила, що допомагає стабілізувати літак під час зльоту та посадки) зниклого літака, який був викинутий на острів Реюньйон в Індійському океані, пише Daily Mail.

За словами вчених, хімічний склад кожного шару черепашок визначається температурою навколишньої води в момент формування шару. Температура, зафіксована в черепашках, може допомогти дослідникам звузити область пошуку зниклого літака.

Нагадуємо, що ще 2018 року в Малайзії опублікували фінальну доповідь, яка стосується результатів розслідування катастрофи рейсу MH370. Причини загибелі літака так і не були встановлені.

Нагадуємо, що біля зниклого літака рейсу MH370 зафіксували загадковий НЛО. На кадрах, які з'явилися в мережі, видно невелику кулю, яка проноситься повз повітряне судно. Незабаром до неї приєднуються ще два невідомі об'єкти. Коли літак наближається до хмари — вдаряє сильний спалах, після чого судно разом із трьома кулями зникає в небі.