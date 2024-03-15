Решение для проблемы миллионов: врачи рассказали, как предотвратить и лечить заусеницы

Крохотные повреждения кожи вокруг ногтей являются обыденностью для многих людей, но при ненадлежащем уходе или игнорировании болезненных ощущений они могут перерасти в серьезные проблемы.

Проблема заусениц может стать не просто мелкой неприятностью. Этот крошечный кусочек оторванной кожи рядом с ногтем может причинять массу неудобств, ведь наши пальцы напичканы нервными окончаниями. Даже регулярный маникюр может лишь усугубить проблему, если кутикула отодвигается слишком далеко, ослабляя свою защитную функцию. К счастью, существуют методы, предприняв которые мы можем забыть о причинах этих болезненных ощущений, пишет The New York Times.

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Заусеницы образуются, когда кожа вокруг ногтя становится сухой и хрупкой, что часто усугубляется холодной погодой, отоплением в помещении или агрессивными химическими веществами, содержащимися в чистящих средствах и средствах для снятия лака с ногтей. Люди, которые часто грызут или ковыряют ногти, или те, кто страдает от таких кожных заболеваний, как экзема или псориаз, могут также чаще замечать заусеницы у себя на пальцах.

Если вы обнаружили их у себя, вы можете принять определенные меры, чтобы ускорить процесс заживления поврежденных областей, говорит доктор Ида Оренго, заведующая кафедрой дерматологии в Медицинском колледже Бэйлора. Размягчение кожи с помощью теплой воды или смеси теплой воды и белого уксуса может помочь, так как уксус действует как естественное антибактериальное средство. После размягчения аккуратно подстригите заусенец стерилизованными ножницами для кутикулы или щипчиками для ногтей. Чтобы предотвратить инфицирование и облегчить заживление, нанесите на это место увлажняющую мазь. Закрыв заусенец повязкой, вы защитите его от дальнейших повреждений. Крайне важно не отрывать и не откусывать заусенец, так как это может привести к более серьезным травмам и возможным инфекциям.

Профилактика заусениц заключается главным образом в том, чтобы увлажнять руки и кожу вокруг ногтей. Регулярное нанесение крема или лосьона, особенно после мытья рук, может значительно улучшить ситуацию. Ночная процедура с использованием густого увлажняющего крема и хлопчатобумажных перчаток может значительно улучшить ее состояние.

Однако если на заусенице появились признаки инфекции — покраснение, отек или гной, самое время обратиться к врачу. Инфекции требуют профессионального лечения, которое может включать антибиотики или антисептические средства. Заусеницы — это обычное явление и с ними можно справиться в домашних условиях. Однако следить за состоянием своих пальцев просто необходимо, чтобы не допустить осложнений, в которые могут перерасти эти мелкие повреждения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.