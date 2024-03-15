Осмелеть по щелчку: найден метод блокировки чувства страха в мозге

Новое исследование ученых обнаружило своеобразный переключатель, повлияв на который они сумели лишить подопытных мышей чувства сильного страха, что может помочь в лечении ПТСР.

Страх — одно из тех чувств, которые заставляют вас быть начеку, предупреждают об опасности, а в некоторых случаях даже могут быть приятными. Но когда страх выходит из-под контроля, как при тревожных или стрессовых расстройствах, он перестает быть полезным и начинает негативно сказываться на психическом здоровье. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили страх у мышей, чтобы лучше понять, как он работает и как мы можем его контролировать. Они сосредоточились на реакциях мозга на пугающие ситуации и обнаружили способы потенциального сдерживания подобных чрезмерных реакций, пишет ScienceAlert.

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Команда под руководством Хуэй-Куан Ли использовала генетически модифицированных мышей, и отслеживала, как их мозг реагирует на страх. Наблюдая за изменениями в мозге мышей после испуга, исследователи определили конкретные процессы мозга, связанные со страхом. Они обнаружили, что сильный испуг может переключить мозг, кардинально изменив способ взаимодействия нейронов. Обычно клетки мозга используют для передачи сигналов вещество под названием глутамат, но после сильного испуга они переходят на использование ГАМК, и это изменение, похоже, позволяет поддерживать реакцию страха дольше, чем это может быть необходимо. Это открытие было особенно интересным, потому что оно объясняет то, что происходит у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, что позволяет предположить наличие общего механизма у разных видов.

Затем исследователи изучили способы предотвращения этой гиперактивной реакции страха. Они экспериментировали с вирусом, который останавливал выработку ГАМК у мышей, что помогало предотвратить возникновение чрезмерной реакции страха при столкновении со стрессовой ситуацией. Они также обнаружили, что лечение мышей обычным антидепрессантом сразу после испуга может помешать мозгу переключиться на ГАМК, эффективно сдерживая реакцию страха. Однако решающее значение имело время: лечение должно было быть немедленным. Это открытие проливает свет на то, почему антидепрессанты могут помочь не всем людям с посттравматическим стрессовым расстройством, поскольку они часто назначаются слишком поздно, чтобы остановить обострение реакции страха.

Данное исследование сделало большой шаг к пониманию того, как страх работает в мозге, и дает надежду на новые методы лечения расстройств, связанных с ним. Определив точные изменения в мозге, которые приводят к подобной преувеличенной реакции, ученые приблизились к разработке вмешательств, которые помогут людям более эффективно справляться со своим страхом.

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