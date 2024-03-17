Закат единства: как зарождалась и умирала первая в мире империя

Среди всех существовавших когда-либо империй, именно Аккадская империя положила начало многим привычным для них практикам. Хоть она и не просуществовала долго, ее наследие плотно укоренилось в будущих государствах.

Аккадская империя, возникшая в период с 2334 по 2218 год до н. э. во времена правления Саргона Великого, изменила ситуацию в древней Месопотамии (ныне часть Ирака). До прихода Саргона эта территория была разрозненным местом, где различные города-государства держались поодаль друг от друга. Именно Саргон заставил всех их сесть за один стол, объединив под одним знаменем эти города. Этот шаг не только вписал имя Саргона в историю, но и послужил примером для будущих империй, как объединять различные регионы, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Фактическое местоположение Аккада, центра империи, остается загадкой как для историков, так и для археологов. Считается, что он располагался вдоль реки Евфрат, но точное местоположение до сих пор остается предметом споров. Несмотря на неопределенное местоположение, влияние Аккада было неоспоримым. Империя Саргона простиралась от Персидского залива до Средиземноморья, возможно, даже до Крита. Эта разросшаяся империя принесла золотой век торговли, искусства, науки и даже познакомила мир с первой почтовой системой — тогда сообщения отправлялись на глиняных табличках, завернутых в еще больший слой глину.

В центре империи стоял Саргон, лидер, знавший толк в преданности. Он поставил на ключевые посты в империи доверенных лиц, в том числе свою дочь Энхедуанну, которая вошла в историю как первый в мире известный автор. Правление Саргона длилось 56 лет, и его преемники, несмотря на восстания и внутренние распри, продолжали расширять границы его империи. Нарам-Син, внук Саргона, был одним из выдающихся правителей империи, прославившимся своими военными подвигами, но также отмеченным за свою гордыню, которая, согласно легенде, разгневала богов и привела к падению всей империи.

Но исследования говорят, что в конечном счете, крах Аккадской империи мог быть вызван более реальной причиной: изменением климата. Этот древний экологический кризис, вероятно, вызвал голод, нарушив торговлю и ослабив сами основы империи. В результате Аккаду стало трудно противостоять восстаниям и вторжениям. Последние правители Аккада, Дуду и Шу-Турель, увидели, как их влияние ослабевает, и некогда великий город исчезает в анналах истории, оставляя после себя наследие единства, инноваций и суровое напоминание о силе природы.

Ранее Фокус писал о том, что в Казахстане обнаружили курган бронзового века. Главной находкой является захоронение молодой девушки с множеством погребальных приношений.

Также Фокус писал о том, что во время раскопок немецкого археологи замка обнаружили башню 11-го века. Эта находка выделилась тем, что свидетельствует о подражании стенам Константинополя.