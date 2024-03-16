Исправляя ошибки прошлого: популяция рыжих белок пришла в норму на острове Мерси

Лишенные своего ареала обитания, рыжие белки фактически исчезли с острова, но благодаря усилиям волонтеров и ученых их популяцию удалось восстановить, сохранив местную экосистему нетронутой.

Более десяти лет назад жители острова Мерси в Эссексе, Англия, приступили к реализации проекта по возвращению рыжих белок в свою общину. Начав с 27 белок в 2012 году, инициатива оказалась успешной, и теперь, по оценкам, популяция рыжих белок выросла до 50-100 особей. Животные вновь идеально вписались в экосистему острова и снова радуют глаз местных жителей, служа показателем о том, что человечество способно не только рушить природу, но и восстанавливать самые хрупкие ее элементы, пишет BBC.

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Эта успешная реинтродукция принесла много радости острову. Дэвид и Энн Скотт, давно живущие тут, уже около семи лет имеют удовольствие наблюдать за этими очаровательными созданиями в своем саду. Белки стали настолько привычной и любимой частью их повседневной жизни, что Дэвид сравнивает радость от наблюдения за ними с развлекательной ценностью телевизора. Они, как и другие жители острова, глубоко ценят уникальную возможность наблюдать за этими животными вблизи.

Энн и Дэвид Скотт превратили свой сад в гостеприимное убежище для белок, обеспечив их такими лакомствами, как лесные орехи и банановые чипсы. Их удовольствие от общения с белками показывает, что между людьми и дикими животными может возникнуть прочная связь, когда им предоставляется возможность мирно сосуществовать. Такое личное общение с животными подчеркивает общий успех программы реинтродукции, осуществляемой группой Mersea Island Red Squirrels. Волонтеры приложили немало усилий, чтобы рыжие белки не только вернулись, но и процветали, пользуясь тем, что на острове нет серых белок, которые часто являются конкурентами рыжих представителей вида за ресурсы и пространство.

Успех проекта стал возможен благодаря самоотверженным усилиям по сохранению природы и пользе создания среды, в которой могут процветать эти виды. Инициатива Мерси, вдохновленная другими островными сообществами, которые сохранили популяцию рыжей белки, показывает, как тщательное планирование и участие общин могут привести к возрождению местной дикой природы. Процветающая популяция рыжей белки на острове Мерси стала примером надежды для защитников природы и стимулом для приложения аналогичных усилий в других местах, иллюстрируя положительное влияние реинтродукции местных видов в их исконные места обитания.

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