Последние штрихи: ученые запечатлели момент формирования молота у вымирающей акулы (видео)

Ученые смогли задокументировать момент формирования молота у молотоголовой акулы, воспользовавшись, возможно, последней возможностью изучить вымирающий вид лучше.

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Молотоголовые акулы с их широкими носами и далеко посаженными глазами — одни из самых необычных обитателей моря. Хотя мы и понимаем, почему они эволюционировали именно таким образом, точный процесс формирования их фирменной "молотообразной" головы оставался неясным, до тех пор, пока ученые не смогли запечатлеть сам момент образования этой отличительной черты, пишет IFLScience.

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Недавно исследователи получили редкую возможность запечатлеть этот загадочный процесс в действии, показав нам, как формируется голова легендарной акулы. Гарет Фрейзер, руководитель исследования, поделился своим восторгом, отметив: "Мы впервые наблюдаем за созданием этого чуда природы, которое мы, возможно, больше не увидим".

Изучение молотоглавов — дело непростое. В отличие от многих других рыб, включая некоторых акул, которые откладывают икру, молотоголовые являются живородящими животными – они рожают своих детей сразу живыми. Это означает, что исследователи не могут легко наблюдать за их ранним развитием. И это еще более сложная задача, если учесть, что многие виды молотоголовых находятся под угрозой исчезновения и не могут быть подвергнуты углубленному изучению.

Но команда нашла решение: это капотоголовая акула. Это самый маленький представитель семейства молотоголовых. В отличие от своих более крупных сородичей, капотоголовая акула в изобилии встречается в некоторых прибрежных водах. Она также является единственной известной всеядной акулой.

Чтобы не навредить природе, команда не стала отлавливать новых акул. Вместо этого они изучали сохранившиеся эмбрионы, полученные в ходе предыдущих исследований. Таким образом, удалось составить последовательность развития акулы-молот, что ранее не представлялось возможным.

Стивен Байрум, один из авторов исследования, отметил, насколько удачно они поступили. "Особенности капотоголовой акулы сделали это открытие возможным, — сказал он, — Такой шанс может больше не представиться, особенно в случае с другими видами молотоголовых".

Итак, что же удалось выяснить ученым об уникальной голове молотоглава? Формирование головы начинается рано: голова молодой акулы похожа на голову любой другой молодой рыбы. Однако по мере ее развития в материнской утробе примерно на полпути происходит существенная трансформация.

На этом промежуточном этапе развития происходит нечто необычное. Хрящ вокруг носа молодой акулы — гибкий материал, составляющий большую часть скелета акулы, — начинает уникальное расширение. Вместо того чтобы расти прямолинейно, как у большинства животных, этот хрящ начинает вытягиваться в обе стороны, расширяясь по горизонтали.

По мере того как дни сменяются неделями, этот рост продолжается, создавая широкую и округлую форму. Именно на этом этапе начинает формироваться характерный "молот" акулы. Именно эта постепенная трансформация типичной головы акулы в культовую форму молота делает ее уникальным представителем животного мира.

Трансформация акулы-молот

Наша природа многообразна и глядя на некоторых живых существ мы не можем, порой, даже предположить эволюционный гений, стоящий за итоговым их внешним видом. А пока природа продолжает свои безумные эксперименты, ученым остается только поджидать удачный момент и документировать ранние этапы их формирования при первой же возможности. В будущем, полученная информация может помочь человечеству в более обширном взгляде на живых существ, их особенности и ареалы обитания, что в свою очередь поможет нам спасти многие виды, находящиеся на грани вымирания.

Ранее Фокус писал о причинах нападения акул на людей. Гэвин Нейлор, исследователь акул из Университета Флориды, объяснил, что иногда шумные люди издают сигналы, похожие на те, которые исходят от рыбьих косяков.

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