Явный признак развития деменции: назван сигнал раннего наступления болезни

Деменция поражает миллионы людей во всем мире и на данный момент не существует методов ее лечения. Но ранняя диагностика болезни может изменить ее течение.

В недавнем исследовании, проведенном в Университете Торонто, ученые более подробно рассмотрели, как то, как мы говорим, может подсказать нам ранние признаки деменции. Оказалось, что более медленная речь, чем обычно, может серьезным предупреждающим знаком. Самая обыденная особенность, на которую мало кто обращает внимание, может предзнаменовать серьезные проблемы, пишет Neoscope.

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Ученые изучили 125 человек разного возраста, показывая им картинки и прося описать то, что они видят, в видеочате. Используя умную технологию для анализа их речи, например, как быстро они говорили и как долго делали паузы между словами, исследователи обнаружили связь между этими особенностями и тем, насколько острыми были их мыслительные навыки, особенно у пожилых людей.

Некоторые же эксперты, такие как Клэр Ланкастер, лектор по деменции (клиническая неврология), сочли метод демонстрации картинок и анализа речи интересным, но задались вопросом, как он будет работать вне лабораторных условий. Они отметили, что задачи, использованные в исследовании, могут не совпадать с теми, с которыми мы сталкиваемся в повседневном общении.

Что здесь интересно, так это предположение о том, что общее замедление скорости обработки информации может лежать в основе изменений в мышлении и использовании языка с возрастом. Речь идет не только о трудностях с поиском нужного слова; это более широкое замедление, которое затрагивает различные аспекты наших когнитивных способностей, говорят ученые.

Это исследование открывает новые пути для понимания и потенциального обнаружения ранних признаков когнитивного спада. Идея состоит в том, что в будущем наблюдение за тем, как быстро человек говорит, может помочь нам заметить ранние признаки деменции. Кроме того, это говорит о том, что есть смысл прислушиваться к тому, как люди относятся к своим речевым трудностям. Это может привести к улучшению способов определения тех, кто может быть подвержен риску когнитивных проблем на ранних стадиях, что облегчит принятие мер по решению этих проблем раньше, чем позже.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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