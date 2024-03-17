Секретный ингредиент в диете птиц миллионы лет защищал их от вымирания: о чем речь

Исследователи считают, что странное пристрастие птиц к фекалиям разных видов имеет свои преимущества.

Птицы являются одними из самых хорошо изученных животных в мире, но долгие годы биологи упускали из виду одни из их любимых продуктов. Ученые обратили внимание на то, что птицы на самом деле любят поедать липкие фекалии, и это, как считают исследователи, может оказывать на их здоровье упускаемое ранее из виду влияние, пишет Science Alert.

Поедание фекалий — поведение, хорошо известное у насекомых, млекопитающих и некоторых птиц, таких как попугаи. Однако новое исследование диких птиц, которое находится в зачаточном состоянии, показывает, что такое поведение может быть весьма распространено и у них. В результате биологи предположили, что пристрастие к фекалиям может быть решающей причиной устойчивости птиц на разных континентах в течение миллионов лет.

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Группа ученых под руководством микробиолога-эколога Элис Данбар из Университета Южной Австралии опубликовала статью, в которой описала то, что науке известно сейчас об этом "плохо изученном поведении птиц" и преимуществах, какие оно дает.

Последние несколько десятилетий показали, что интерес к фекалиям проявляют не только попугаи, но также некоторые виды страусов, куропатки, утки, клеста, буревестники, стервятники, сороки и камышницы. Наблюдения показывают, что некоторые из этих видов птиц питаются фекалиями своих сородичей, в то время как другие отдаю предпочтение "экзотике" — фекалиям китов, собак, речных выдр, пумы, коров, тюленей и птиц других видов.

Более того, по словам Данбар, птицы, похоже извлекают максимум пользы из такой диеты. Команда предполагает, что потребление помета помогает сбалансировать полезные бактерии в кишечниках птиц, подобно тому, как трансплантация фекалий работает у людей.

Например, еще в 2023 году ученые заметили, что обыкновенные страусы кормят своих детенышей собственными экскрементами. При этом микробиом кишечника птенцов созревает быстрее, если у них есть доступ к свежим фекалиям.

В другом исследовании ученые также заметили, что некоторые взрослые особи, например малиновки, дронги, пересмешники и американские вороны предпочитают фекалии собственного потомства. Наблюдения показали, что родители доставляют птенцам пищу, после чего детеныши выбрасывают из ануса "фекальный мешок", своеобразный подгузник для птенцов, которые еще не способны покинуть гнездо, а родители проглатывают его.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что это поведение птиц остается малоизученным, а потому пытаются это исправить. Предполагается, что такое поведение может помочь поддерживать чистоту в гнезде, а также помогает взрослой особи получать достаточное количество питательных веществ и микробов.

Еще в 2020 году ученые изучили содержимое "фекальных мешков" птенцов и обнаружили, что в них содержится большое количество бактерий Firmicutes, что является ключевой особенностью кишечника многих видов птиц.

Теперь авторы статьи считают, что потребление фекалий помогает птицам поддерживать здоровье кишечника, а также помогает восполнить нехватку доступных питательных веществ. Например, фекалии речной выдры полны непереваренных костей, состоящих из кальция, а фекалии тюленей являются высокоэнергетическим источником пищи для гигантских буревестников.

Отметим, что в данный момент эти выводы все еще являются лишь теорией. Команда планирует продолжить работу, чтобы лучше изучить это поведение птиц и найти доказательства потенциальной пользы для их здоровья.

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