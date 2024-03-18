Каждая кошка под животом носит "странную сумку": ученые не могут понять ее предназначение

Крохотный плоский мешок, расположенный внизу живота каждого котенка, буквально ставит исследователей в тупик — никто не знает, зачем он нужен.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, однако нам все еще слишком мало известно об этих животных. Одной из загадок, которые кошки всегда носят с собой, является "вялый живот" или странная кожистая сумка, расположенная внизу живота котенка, пишет Inverse.

Анатомически эта часть живота известна как первичный мешочек. Он расположен внизу живота, где провисает и раскачивается, когда наши питомцы бегают. Увы, это все, что ученым известно об этой странной и очаровательной части тела наших питомцев.

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По словам ветеринарного кардиолога и директора Корнелльского центра здоровья кошек Колледжа ветеринарной медицины Корнелльского университета Брюса Корнрайха, эта кожистая сумка представляет собой нечто, похожее на жир под слоем дополнительной кожи. Эксперт отмечает, что у кошек в принципе много лишней кожи, например, загривок, который они используют для ношения котят. По сути, этот загадочный мешок представляет собой нечто вроде "загривка на животе", который становится видимым в возрасте от 6 до 12 месяцев.

Предполагается, что этот мешок сохраняется у кошек в течение всей их эволюции: сумка встречается как у домашних животных, так и большинства крупных кошек. Любопытно, что подобные развитые черты возникают в результате генетических мутаций: животные с этими мутациями передают их во время размножения. Фактически, если мутация приводит к изменению, которое помогает выжить, ее передадут с большей вероятностью. Простыми словами, в какой-то момент у кошек возникла мутация, создавшая первичную сумку, и она продолжала передаваться по наследству. Однако нам до сих пор неизвестно какой цели она служит.

Несмотря на то, что ученые не знают ответ наверняка, некоторые теории у них все же имеются. Во-первых, сумка может быть защитной — например, служит барьером от хищников и растений. Если кошка дерется с другой кошкой или хищником, возможно, это жирное брюшко защищает ее жизненно важные органы. А во время погони за добычей в растительности сумка, вероятно, может принять на себя некоторые порезы.

Во-вторых, сумка может обеспечивать некоторую гибкость кошки. Например, во время падения кошке необходимо вывернуть тело вверх, а дополнительная кожа может дать им некоторую свободу. Это также может позволить кошке бегать быстрее, позволяя ее туловищу полностью вытягиваться, чтобы ноги могли вытягиваться дальше вперед.

В-третьих, загадочный мешок может служить своеобразным хранилищем запасов жира. В дикой природе кошки могут сталкиваться с периодом безуспешной охоты, а подобный запас помог бы им пережить трудные времена.

В то же время, по словам Корнрайха, этот мешок является признаком здоровья, а не болезни или лишнего веса. По мере взросления кожа наших питомцев теряет эластичность, а потому мешок может провисать еще ниже. Поэтому эксперты советуют не переживать по этому поводу, однако, если вы обеспокоены, лучше обратиться за консультацией к ветеринару.

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