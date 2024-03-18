Всего один удар астероида создал 3 млрд кратеров на Марсе: как это произошло (фото)

Ученые обнаружили рекордную систему вторичных кратеров вокруг основного ударного кратера на Красной планете.

Астрономы из Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что удар всего одного астероида по поверхности Марса, вероятно, привел к появлению не одного, а нескольких миллиардов кратеров, пишет Futurism.

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Ученые использовали данные наблюдений орбитальных зондов, которые вращаются вокруг Марса, чтобы обнаружить рекордную систему вторичных кратеров вокруг главного ударного кратера под названием Коринто на Красной планете.

Ученые считают, что в результате падения астероида примерно 2,3 млн лет назад образовался не только один кратер диаметром более 15 км, но и несколько миллиардов вторичных кратеров вокруг него.

Ученые пришли к выводу, что огромной силы удар астероида вызвал появление не менее огромного выброса камней с поверхности Марса. Эти камни затем вызвали цепную реакцию, и создали еще больше кратеров, когда рухнули на поверхность планеты.

Анализ полученных данных показал, что вокруг главного кратера находится примерно от 1,3 до 3 млрд вторичных кратеров, каждый из которых имеет диаметр не меньше, чем 10 метров. При этом площадь территории, на которой находятся миллиарды более мелких кратеров оценивается в 860 тысяч квадратных километров. Самое интересно, что эта территория включает место посадки уже неработающего космического аппарата NASA InSight, который занимался изучением недр Марса.

Ученые считают, что в результате падения астероида примерно 2,3 млн лет назад образовался не только один кратер Коринто диаметром более 15 км, но и несколько миллиардов вторичных кратеров вокруг него Фото: NASA

По словам ученых, новые результаты помогут лучше понять сложные геологические процессы на поверхности Марса и то, как со временем менялся его ландшафт и состав.

Авторы исследования говорят, что определение количества вторичных кратеров имеет важное значение для лучшего понимания того, как в процессе создания крупного кратера выбрасывается много породы для создания меньших подобных структур.

Как уже писал Фокус, аппарат InSight зафиксировал появление самого мощного землетрясения на Марсе из всех, которые известны астрономам. Авторы исследования выяснили, что же на самом деле вызвало появление такой сейсмической активности.

Также Фокус писал о том, что слишком ровные линии замечены на полюсах Титана. Исследователи пытаются выяснить, чем на самом деле является геологическая особенность спутника Сатурна.

Напоминаем, что астрономы нашли на поверхности Марса неизвестный ранее гигантский вулкан, который, как предполагается, мог быть действующим в относительно недавнем прошлом, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что гигантский поток плазмы с Солнца ударил по Меркурию, что вызвало появление почти земного явления на маленькой планете.