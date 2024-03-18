В самом древнем пресноводном озере на Земле происходит смена режима: кто захватывает власть

Исследователи обнаружили, что в самом старом и глубоководном озере планеты происходит нечто тревожное и даже пугающее.

Озеро Байкал — самое большое и древнее из пресноводных озер, появилось на Земле еще во времена динозавров и начало принимать свою современную форму задолго до того, как появилась человеческая линия гомининов, пишет Live Science.

Возраст и изолированность водоема сделали его биоразнообразие исключительным, однако теперь ученые заявляют, что эта уникальная земная система в действительности находится под угрозой. Причина не нова — глобальное потепление планеты. В новом исследовании Джеффри Маккиннон изучил смену режима, которая, как считают ученые, сегодня происходит в озере.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предыдущие исследования уже показали, что объем самого древнего Байкала составляет около 20% всей жидкой пресной воды на планете. Из-за объемов озера ученые ранее предполагали, что оно будет оставаться стабильным независимо от изменений климата. Однако новые результаты показываю, что это не так.

Данные исследователей показывают, что Байкал нагревается и годовая продолжительность ледового покрова сокращается. Эти изменения, по словам ученых, влияют на организмы в озере, причем как косвенно, так и напрямую. Например, в некоторых случаях изменения физических процессов влияют на взаимодействие организмов между собой.

Команда из Национального центра экологического анализа и синтеза США опубликовала первый крупный отчет, в котором говорится, что масса водорослей в целом увеличивается, как и численность группы широко распространенного зоопланктона, известного как кладоцеры — они хорошо чувствуют себя в при более высоких температурах.

В то же время численность эндемичного холодолюбивого вида Epischurella либо снизилась, либо стабилизировалась. Теперь ученые считают, при сохранении тенденций к потеплению, биоразнообразие озера продолжит меняться, что повлияет на круговорот питательных веществ в водоеме. Это в свою очередь приведет к более широким экологическим последствиям.

Позже британские ученые из Университетского колледжа Лондона провели дополнительный анализ кернов неглубоких отложений, изучив естественные и антропогенные изменения и их влияние на круговорот питательных веществ и химические вещества. Они также выяснили, как в конечном итоге меняется продуктивность водорослей.

Анализ исследовательской группы был основан на временных рамках в 2000 лет. Основной вывод работы ученых заключается в том, что с середины 19 века запасы ключевых питательных веществ значительно увеличились: от богатых питательных веществами более глубоких вод до более мелких вод с ограниченным содержанием питательных веществ, где много свет и водоросли могут быть продуктивными.

Авторы исследования считают, что такой переворот обусловлен увеличением силы ветра над озером, что вызывает более широкую "вентиляцию" глубоких вод. Причина увеличения силы ветра пока точно не известна, но, вероятно, этому способствуют уменьшение ледяного покрова наряду с повышением температуры воздуха и поверхностных вод.

Позже исследователи проверили вышеописанные выводы с помощью компьютерной модели экосистемы открытой воды Байкала. Традиционно пик продуктивности водорослей в Байкале выпадает на зиму и раннюю весну. Однако в конце 20 века эти пики часто задерживались, а то и вовсе не наблюдались.

В результате ученые опасаются, что по мере нагрева планеты эти пиковые моменты могут стать чрезвычайно редкими или исчезнуть полностью. Модель несколько сложна, но ее прогнозируемые результаты обусловлены, по крайней мере частично, большей способностью Epischurella подавлять рост популяции водорослей, поедая водоросли, когда ледяной покров меньше.

Ранее Фокус писал о том, что Байкал расколет Евразию на две части.