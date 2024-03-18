Мнит себя колибри: крохотный мотылек с гигантским ртом машет крыльями со скоростью 85 раз в секунду

Очаровательное крохотное существо называют колибри, хотя оно никак не связано с птицами и полагается на свой длинный ротовой аппарат, чтобы передвигаться в пространстве.

На Земле живут миллионы различных видов и некоторые из них настолько очаровательны, чтобы ученые не перестают о них рассказывать. Например, бражник-колибри (Macroglossum stellatarum), обитающий в Европе и Северной Африке, пишет Live Science.

На самом деле это очаровательное существо вовсе не относится к птицам, хоть у него и есть нечто схожее с колибри. Macroglossum stellatarum представляет собой мотылька, который парит, подобно колибри: его крылья взмахивают так быстро, что издают слышимый гул. Предыдущие исследования показали, что это удивительное существо взмахивает крыльями невероятные 85 раз в секунду — больше, чем некоторые виды колибри.

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Эти мотыльки неравнодушны к цветам с трубчатыми лепестками и используют свой закрученный хоботок для извлечения нектара из центра цветка. Любопытно, что хоботок насекомого, представляющий собой удлиненный присасывающийся ротовой аппарат, такой же длины, как и все тело мотылька. Когда Macroglossum stellatarum не использует свой хоботок, он сворачивает его калачиком.

Однако наиболее удивительной особенностью этого вида является его зрение. В отличие от большинства насекомых, эта бабочка полагается на свои глаза, чтобы точно расположить гигантский хоботок в центре цветка.

По словам Анны Штекль из Университета Констанца в Германии, этим насекомым чрезвычайно сложно маневрировать со столь большим ротовым аппаратом. В ходе исследования Штекль с коллегами использовали высокоскоростные камеры, чтобы заснять мотыльков, парящих рядом с искусственными цветами с различными узорами. В результате им удалось понять, что бражники-колибри используют постоянную визуальную обратную связь, чтобы точно настроить свои движения по узорам и убедиться, что хоботок достигнет центра этого узора, где и располагается нектар.

Команда отмечает, что использование зрения для управления придатком на самом деле является весьма редким для насекомых, а потому данное открытия считается столь важным для науки.

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