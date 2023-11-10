Пернатые трюкачи. Камеры показали, как колибри выполняют свой захватывающий трюк

Исследователи наконец-то выяснили, как маленькие птички пролетают сквозь маленькие отверстия, при этом не сгибая крылья.

Related video

Исследователи наконец-то смогли разобраться в том, как колибри пролетают через небольшие расщелины, при этом не имея возможности согнуть крылья, пишет Independent.

Большинство мелких видов птиц, которые питаются фруктами, семенами и нектаром, преодолевают небольшие промежутки в листве, чтобы обеспечить себе еду, втягивая крылья и складывая их ближе к телу во время полета. Но несмотря на то, что колибри являются ловкими авиаторами и даже способны летать задом на перед, они утратили способность сгибать крылья в "локтях".

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Поэтому ученые уже много лет пытаются понять, как эти крошечные птички способны пролетать через небольшие пространства шириной всего лишь в половину размаха крыльев.

"Если бы колибри не имели особых стратегий для прохождения узких пространств, они, скорее всего, не смогли бы пролетать сквозь щели шириной менее одного размаха крыльев", — говорит Марк Бэджер из Калифорнийского университета в Беркли.

В новом исследовании команда ученых изучила полет Калипта Анны, птицы из семейства колибри, поместив их на специальную летную арену.

"Мы создали двустороннюю летную арену и задавались вопросом, как научить птиц летать через зазор площадью 16 см² в перегородке, разделяющей арену на две части", — объяснил доктор Бэджер.

Команда наполняла кормушку в форме цветка сахарным раствором, чтобы заставить птицу летать через небольшой зазор.

Используя высокоскоростные камеры, исследователи засняли маневры птиц, когда они преодолевали маленькие круглые отверстия шириной и диаметром от 12 до 6 см. Ученые также написали компьютерную программу, которая методично отслеживала положение клюва каждой птицы, когда они приближались и проходили через каждое отверстие.

Они обнаружили, что птицы использовали две уникальные стратегии.

В первом случае птицы сперва зависали над проемом, чтобы сначала оценить его, а потом пролетали боком. Они вытягивали вперед одно крыло, а второе отводили нада, "почти образуя форму креста".

Как только птицы пролетали через отверстие, они занимали более привычное положение в воздухе, чтобы продолжить свой полет.

Во втором случае птицы заводили крылья назад, прижимали их к своему телу и залетали в отверстие клювом вперед.

Но самое маленькое отверстие почти все птицы проходили клювом вперед. В целом, результаты показали, что колибри переходят к стратегии "крылом вперед", когда хотят действовать осторожно, либо летят клювом вперед, когда становятся смелее.

Напомним, ученые рассказали, куда птицы прячутся от дождя. Все мы замечали, что в особенно сильные ливни птицы будто исчезают, и никто не может понять куда. Исследователи ответили на этот вопрос.