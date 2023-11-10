Пернаті трюкачі. Камери показали, як колібрі виконують свій захопливий трюк

Дослідники нарешті з'ясували, як маленькі пташки пролітають крізь маленькі отвори, при цьому не згинаючи крила.

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Дослідники нарешті змогли розібратися в тому, як колібрі пролітають через невеликі ущелини, при цьому не маючи можливості зігнути крила, пише Independent.

Більшість дрібних видів птахів, які харчуються фруктами, насінням і нектаром, долають невеликі проміжки в листі, щоб забезпечити собі їжу, втягуючи крила і складаючи їх ближче до тіла під час польоту. Але попри те, що колібрі є спритними авіаторами та навіть здатні літати задом на перед, вони втратили здатність згинати крила в "ліктях".

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Тому вчені вже багато років намагаються зрозуміти, як ці крихітні пташки здатні пролітати через невеликі простори завширшки всього лише в половину розмаху крил.

"Якби колібрі не мали особливих стратегій для проходження вузьких просторів, вони, найімовірніше, не змогли б пролітати крізь щілини завширшки менш як один розмах крил", — каже Марк Беджер із Каліфорнійського університету в Берклі.

У новому дослідженні команда вчених вивчила політ Каліпта Анни, птаха із сімейства колібрі, помістивши їх на спеціальну льотну арену.

"Ми створили двосторонню льотну арену і задавалися питанням, як навчити птахів літати через прозір площею 16 см² у перегородці, що розділяє арену на дві частини", — пояснив доктор Беджер.

Команда наповнювала годівницю у формі квітки цукровим розчином, щоб змусити птаха літати через невеликий прозір.

Використовуючи високошвидкісні камери, дослідники зняли маневри птахів, коли вони долали маленькі круглі отвори шириною і діаметром від 12 до 6 см. Вчені також написали комп'ютерну програму, яка методично відстежувала положення дзьоба кожного птаха, коли вони наближалися та проходили через кожен отвір.

Вони виявили, що птахи використовували дві унікальні стратегії.

У першому випадку птахи спершу зависали над прорізом, щоб спочатку оцінити його, а потім пролітали боком. Вони витягали вперед одне крило, а друге відводили назад, "майже утворюючи форму хреста".

Щойно птахи пролітали через отвір, вони займали більш звичне положення в повітрі, щоб продовжити свій політ.

У другому випадку птахи заводили крила назад, притискали їх до свого тіла і залітали в отвір дзьобом вперед.

Але найменший отвір майже всі птахи проходили дзьобом вперед. Загалом результати засвідчили, що колібрі переходять до стратегії "крилом уперед", коли хочуть діяти обережно, або летять дзьобом уперед, коли стають сміливішими.

Нагадаємо, вчені розповіли, куди птахи ховаються від дощу. Усі ми помічали, що в особливо сильні зливи птахи ніби зникають, і ніхто не може зрозуміти куди. Дослідники відповіли на це запитання.