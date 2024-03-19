Коварная пыль. Индийский модуль совершил почти невозможное на Луне: почему это важно (фото)

Новое исследование показывает причину того, почему посадочный модуль "Викрам" смог совершить историческую посадку на поверхности Луны.

Ученые из Индийской организации космических исследований представили результаты своего исследования результатов посадки модуля "Викрам" миссии "Чандраян-3" на Луне в августе прошлого года. Согласно исследованию, модуль почти не поднял лунной пыли с поверхности во время приземления благодаря уникальной конфигурации двигателей. Из-за этого камеры модуля смогли получить четкие снимки поверхности Луны в районе Южного полюса, благодаря чему модуль смог совершить мягкую посадку, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, поверхность Луны представляет некоторую опасность для посадочных модулей, ведь из-за пересеченной местности они могут неудачно приземлиться. Напоминаем, что посадочный модуль "Викрам" вместе с луноходом "Прагъян" изучали поверхность Луны в течение двух недель, прежде чем отключились с наступлением холодной лунной ночи.

Когда происходит посадка модуля на Луне, то он запускает свои двигатели, чтобы замедлить скорость и приготовиться к приземлению. Но выхлопы двигателей бомбардируют лунную поверхность, что приводит к поднятию огромного облака пыли из-за низкой гравитации на Луне и отсутствия там атмосферы.

Первое изображение лунной поверхности, сделанное камерой модуля "Викрам" Фото: ISRO

Как показал анализ изображений, полученных модулем "Викрам", облако пыли поднялось всего на высоту 18 метров. По словам ученых, это был самый маленький выброс пыли на Луне, который появился в результате посадки среди всех миссий на спутник Земли.

Также анализ изображений модуля, подкрепленный снимками орбитального аппарата "Чандраян-2" и лунохода "Прагъян", показал, что пыль после приземления "Викрам" осела на территории площадью примерно 145 кв.м. Это больше, чем предполагало моделирование на 37 кв.м.

Место посадки миссии "Чандраяан-3" перед приземлением (слева) и после (справа). Также показан ореол выброса пыли, окружающий посадочный модуль "Викрам" Фото: ISRO

Индийские ученые объясняют очень короткий шлейф пыли, поднявшийся над поверхностью Луны тем, что у посадочного модуля "Викрам" не было центрального двигателя, а вместо этого он имел четыре двигателя малой мощности. Это были наименее мощные двигатели из всех, которые используются в посадочных модулях на Луне.

Когда модуль находился на высоте 800 метров над местом посадки, то он выключил два двигатели, а остальные два диагональных двигателя продолжили свою работу до самого приземления. В результате было выброшено наименьшее количество пыли и поверхность Луны наименее пострадала от посадки аппарата.

По словам ученых на низкий уровень выброса лунной пыли, кроме диагонального расположения работающих двигателей, повлияла масса модуля, а также свойства лунного реголита.

За две недели работы на Луне и посадочный модуль и луноход добились некоторых успехов во время исследования Луны. Луноход смог проехать расстояние 101 метр и обнаружил наличие серы на Луне, а также взял образцы местного реголита, данные о которых еще анализируются. Посадочный модуль зафиксировал несколько землетрясений на Луне и другие сейсмических событий, анализ которых также продолжается. Также модуль "Викрам" смог измерить температуру лунной почвы на разной глубине.

Теперь Индия планирует в 2028 году отправить на Луну миссию "Чандраян-4", целью которой является сбор образцов местной породы и доставка их на Землю.

Как уже писал Фокус, новое открытие меняет представление о воде и жизни на Красной планете. Ученые считают, что вероятность того, что на Марсе существовала жизнь меньше, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что для изучения аномалии на Луне, которая не дает покоя ученым, NASA отправляет специальную команду из трех роботов.