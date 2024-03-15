Три посланника NASA отправятся изучать загадочную аномалию на Луне: что известно (фото)

Небольшие луноходы отправятся к магнитной аномалии Рейнер Гамма, так называемому лунному вихрю с высокой отражательной способностью.

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После того, как компания Intuitive Machines успешно, хотя и не совсем мягко, посадила на Луне модуль Nova-C под именем "Одиссей", она готовится ко второму запуску следующего такого же модуля. На его борту будут находиться три маленьких лунохода CADRE, созданные в NASA, которые прошли ключевые испытания на Земле, пишет Space.

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Три лунохода CADRE должны продемонстрировать новую технику работы роботизированных аппаратов как одна команда. То есть ученые хотят продемонстрировать на Луне, что луноходы могут работать без вмешательства человека в автономном режиме и заниматься исследования поверхности спутника Земли. Эти луноходы отправятся на борту модуля Nova-C во время второй миссии на Луну частной компании Intuitive Machines либо в конце этого, либо в начале следующего года.

Луноходы CADRE будут доставлены к известной аномальной структуре на Луне под названием Рейнер Гамма, которая представляет собой так называемый лунный вихрь, имеет высокий альбедо, то есть отражает больше света, чем окружающая местность и это связывают с аномальными магнитными полями.

Луноходы CADRE будут доставлены к известной аномальной структуре на Луне под названием Рейнер Гамма, которая представляет собой так называемый лунный вихрь, имеет высокий альбедо, то есть отражает больше света, чем окружающая местность и это связывают с аномальными магнитными полями Фото: wikipedia

Луноходы будут находится на Луне в течение 14 земных дней, пока на спутнике Земли продолжается день. Их цель состоит в том, чтобы обнаружить под поверхностью Луны источник, который создает аномальный лунный вихрь. Кстати, в прошлом году ученые раскрыли один из секретов лунных вихрей, которых на самом деле много на Луне, как уже писал Фокус.

Трио луноходов успешно прошло ключевые испытания на Земле и ученые считают, что они смогут показать успешную командную работу на Луне. Ученые проверили, насколько хорошо работает совместное автономное программное обеспечение CADRE и насколько хорошо колесные аппараты могут преодолевать препятствия, с которыми они столкнутся на поверхности Луны.

Трио луноходов успешно прошло ключевые испытания на Земле и ученые считают, что они смогут показать успешную командную работу на Луне Фото: NASA

Испытания показали, что луноходы обмениваются информацией и вместе выбирают нужные маршруты для передвижения по имитации поверхности Луны. Также выяснилось, что роботизированные аппараты поддерживают друг друга во время передвижения в том плане, что, когда у одно из них заканчивается заряд батареи, то другие ждут, пока она зарядится.

Также луноходы успешно прошли испытание, во время которого их проверяли на прочность, ведь им предстоит сложный спуск на лунную поверхность, а также им нужно выдержать перепады температуры на Луне.

Также луноходы успешно прошли испытание, во время которого их проверяли на прочность, ведь им предстоит сложный спуск на лунную поверхность, а также им нужно выдержать перепады температуры на Луне Фото: NASA

Теперь, когда испытания завершены, луноходы и сопутствующее оборудование, необходимое для исследования Луны ученые из NASA отправят в компанию Intuitive Machines. Там их поместят в модуль Nova-C, который будет ждать своего запуска на Луну.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили аномальные камни на поверхности Луны, которые обладают необычными свойствами.

Также Фокус писал о том, что в межзвездном пространстве взбунтовался компьютер зонда "Вояджер-1" и инженеры выяснили, как его починить.

Еще Фокус писал о том, что компания Илона Маска SpaceX отправила в космос самую мощную ракету в мире Starship. Это был уже третий испытательный полет, но все пошло не совсем по плану.