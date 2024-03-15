Три посланці NASA вирушать вивчати загадкову аномалію на Місяці: що відомо (фото)

Невеликі місяцеходи вирушать до магнітної аномалії Рейнер Гамма, так званого місячного вихору з високою відбивною здатністю.

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Після того, як компанія Intuitive Machines успішно, хоча й не зовсім м'яко, посадила на Місяці модуль Nova-C під ім'ям "Одіссей", вона готується до другого запуску наступного такого ж модуля. На його борту перебуватимуть три маленькі місяцеходи CADRE, створені в NASA, які пройшли ключові випробування на Землі, пише Space.

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Три місяцеходи CADRE мають продемонструвати нову техніку роботи роботи роботизованих апаратів як одна команда. Тобто вчені хочуть продемонструвати на Місяці, що місяцеходи можуть працювати без втручання людини в автономному режимі та займатися дослідження поверхні супутника Землі. Ці місяцеходи вирушать на борту модуля Nova-C під час другої місії на Місяць приватної компанії Intuitive Machines або наприкінці цього, або на початку наступного року.

Місяцеходи CADRE будуть доставлені до відомої аномальної структури на Місяці під назвою Рейнер Гамма, яка являє собою так званий місячний вихор, що має високе альбедо, тобто відбиває більше світла, ніж навколишня місцевість, і це пов'язують з аномальними магнітними полями.

Місяцеходи CADRE будуть доставлені до відомої аномальної структури на Місяці під назвою Рейнер Гамма, яка являє собою так званий місячний вихор, що має високе альбедо, тобто відбиває більше світла, ніж навколишня місцевість, і це пов'язують з аномальними магнітними полями. Фото: wikipedia

Місяцеходи перебуватимуть на Місяці протягом 14 земних днів, поки на супутнику Землі триває день. Їхня мета полягає в тому, щоб виявити під поверхнею Місяця джерело, яке створює аномальний місячний вихор. До речі, минулого року вчені розкрили один із секретів місячних вихорів, яких насправді багато на Місяці, як уже писав Фокус.

Тріо місяцеходів успішно пройшло ключові випробування на Землі і вчені вважають, що вони зможуть показати успішну командну роботу на Місяці. Вчені перевірили, наскільки добре працює спільне автономне програмне забезпечення CADRE і наскільки добре колісні апарати можуть долати перешкоди, з якими вони зіткнуться на поверхні Місяця.

Тріо місяцеходів успішно пройшло ключові випробування на Землі і вчені вважають, що вони зможуть показати успішну командну роботу на Місяці Фото: NASA

Випробування показали, що місяцеходи обмінюються інформацією і разом обирають потрібні маршрути для пересування імітацією поверхні Місяця. Також з'ясувалося, що роботизовані апарати підтримують один одного під час пересування в тому плані, що, коли в одного з них закінчується заряд батареї, то інші чекають, поки вона зарядиться.

Також місяцеходи успішно пройшли випробування, під час якого їх перевіряли на міцність, адже на них чекає складний спуск на місячну поверхню, а також їм потрібно витримати перепади температури на Місяці.

Також місяцеходи успішно пройшли випробування, під час якого їх перевіряли на міцність, адже на них чекає складний спуск на місячну поверхню, а також їм потрібно витримати перепади температури на Місяці. Фото: NASA

Тепер, коли випробування завершено, місяцеходи та супутнє обладнання, необхідне для дослідження Місяця, вчені з NASA відправлять до компанії Intuitive Machines. Там їх помістять у модуль Nova-C, який чекатиме свого запуску на Місяць.

Як уже писав Фокус, вчені виявили аномальні камені на поверхні Місяця, які мають незвичайні властивості.

Також Фокус писав про те, що в міжзоряному просторі збунтувався комп'ютер зонда "Вояджер-1" і інженери з'ясували, як його полагодити.

Ще Фокус писав про те, що компанія Ілона Маска SpaceX відправила в космос найпотужнішу ракету у світі Starship. Це був уже третій випробувальний політ, але все пішло не зовсім за планом.