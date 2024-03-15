У міжзоряному просторі збунтувався комп'ютер "Вояджер-1": інженери з'ясували, як його полагодити

Експерти з NASA схоже знайшли ключ до розгадки збою в роботі найдальшого космічного корабля в історії людства.

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Інженери NASA наблизилися до розв'язання проблеми збою в космічному апараті "Вояджер-1", який борознить простір за межами Сонячної системи, пише Space.com.

Дванадцять років тому "Вояджер-1" став першим штучним об'єктом, який вийшов за межі Сонячної системи та опинився в міжзоряному просторі. Наступні 11 років апарат справно відправляв дані на Землю. У звітах "Вояджера" містилася докладна інформація про те, як влаштований космос за межами сфери впливу Сонця. Але в листопаді 2023 року дані, які "Вояджер-1" почав відправляти на Землю, втратили будь-який сенс.

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"Фактично, зв'язок між космічним апаратом і Землею не переривався, але сенс цих повідомлень було втрачено", — кажуть інженери проєкту.

Експерти припустили, що джерелом проблем, мабуть, є один із трьох бортових комп'ютерів "Вояджера-1", а якщо конкретніше, то підсистема польотних даних (FDS). Цей комп'ютер повинен "упаковувати" наукові та інженерні дані перед відправленням на Землю, за що, своєю чергою, відповідає блок телеметричної модуляції космічного апарату.

Лише нещодавно команда "Вояджер-1" наблизилася до розв'язання проблеми, коли виявила активність в одному розділі FDS, яка відрізнялася від решти потоку безглуздих даних.

Річ у тім, що повідомлення від апарата на Землю надходять у двійковому коді, але з кінця минулого року цей код не має жодного сенсу. Навіть виявлений сигнал передається не в тому форматі, який "Вояджер-1" має передавати, коли FDS працює належним чином.

Інженер NASA з управління мережі далекого космосу виявив, що цей сторонній сигнал містить дані всієї пам'яті FDS.

У пам'яті FDS закодовані інструкції з експлуатації та значення кодів, які змінюються під час зміни статусу космічного апарату або після відповідної команди. Наукові та інженерні дані, які будуть відправлені назад на Землю, також зберігаються в пам'яті.

Тепер команда спробує порівняти новий сигнал із даними, які відправлялися апаратом на Землю незадовго до поломки. Невідповідності в цих сигналах можуть допомогти інженерам знайти джерело несправності.

Апарат "Вояджер-1" зараз перебуває на відстані 24 млрд км від Землі, а це означає, що вирішення будь-яких технічних проблем може бути непростим завданням. Для приймання сигналу від апарата потрібно 22,5 години, а потім ще 22,5 для отримання відповіді від "Вояджера-1".

Нагадаємо, раніше в NASA говорили, що повернення зонда "Вояджер-1" до життя можна буде порівняти з дивом. Дослідники заявляли, що шанси відремонтувати зонд ще залишилися, але вони не дуже високі.