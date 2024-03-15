В межзвездном пространстве взбунтовался компьютер "Вояджер-1": инженеры выяснили, как его починить

Эксперты из NASA похоже нашли ключ к разгадке сбоя в работе самого далекого космического корабля в истории человечества.

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Инженеры NASA приблизились к решению проблемы сбоя в космическом аппарате "Вояджер-1", который бороздит пространство за пределами Солнечной системы, пишет Space.com.

Двенадцать лет назад "Вояджер-1" стал первым искусственным объектом, который вышел за пределы Солнечной системы и оказался в межзвездном пространстве. Последующие 11 лет аппарат исправно отправлял данные на Землю. В отчетах "Вояджера" содержалась подробная информация о том, как устроен космос за пределами сферы влияния Солнца. Но в ноябре 2023 года данные, которые "Вояджер-1" начал отправлять на Землю, потеряли всякий смысл.

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"Фактически, связь между космическим аппаратом и Землей не прерывалась, но смысл этих сообщений был утерян", — говорят инженеры проекта.

Эксперты предположили, что источником проблем видимо, является один из трех бортовых компьютеров "Вояджера-1", а если конкретнее то подсистема полетных данных (FDS). Этот компьютер должен "упаковывать" научные и инженерные данные перед отправкой на Землю, за что в свою очередь, отвечает блок телеметрической модуляции космического аппарата.

Только недавно команда "Вояджер-1" приблизилась к решению проблемы, когда обнаружила активность в одном разделе FDS, которая отличалась от остального потока бессмысленных данных.

Дело в том, что сообщения от аппарата на Землю поступают в двоичном коде, но с конца прошлого года этот код не имеет никакого смысла. Даже обнаруженный сигнал передается не в том формате, который "Вояджер-1" должен передавать, когда FDS работает должным образом.

Инженер NASA из управления сети дальнего космоса обнаружил, что этот посторонний сигнал содержит данные всей памяти FDS.

В памяти FDS закодированы инструкции по эксплуатации и значения кодов, которые меняются при изменении статуса космического аппарат, либо после соответствующей команды. Научные и инженерные данные, которые будут отправлены обратно на Землю, также хранятся в памяти.

Теперь команда попробует сравнить новый сигнал с данными, которые отправлялись аппаратом на Землю незадолго до поломки. Несоответствия в этих сигналах могут помочь инженерам найти источник неисправности.

Аппарат "Вояджер-1" сейчас находится на расстоянии 24 млрд км от Земли, а это означает, что решение любых технических проблем может быть непростой задачей. Для приема сигнала от аппарата требуется 22,5 часа, а затем еще 22,5 для получения ответа от "Вояджера-1".

Напомним, ранее в NASA говорили, что возвращение зонда "Вояджер-1" к жизни будет сравнимо с чудом. Исследователи заявляли, что шансы отремонтировать зонд еще остались, но они не очень высоки.