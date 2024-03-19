Банды океана. Косатки сколотили ни на что не похожую группу из "отбросов" и терроризируют океан

Исследователи обнаружили странную группу из 49 косаток, не похожую ни на одну из групп, которые ранее встречались ученым.

В последние годы косатки все чаще появляются в заголовках: некоторые группы атакуют туристические лодки, тогда как небольшая группа косаток, похоже, научилась успешно атаковать и побеждать в схватке с одним из самых грозных жителей океана — большими белыми акулами. Дошло до того, что косаткам удалось заставить акул ретироваться из своего привычного ареала обитания, пишет IFLScience.

На этот раз косатки вновь удивили ученых. Морские биологи пытаются разобраться в существовании группы из 49 особей, чьи физические характеристики являются смесью тех, что обычно ассоциируются с отдельными популяциями. Во время наблюдений было замечено, что эта группа нападает на группу кашалотов, северного морского слона и кожистую морскую черепаху. Кроме того, на телах большинства особей из этой группы обнаружены следы укусов акул.

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По словам автора нового исследования, студента магистратуры Университета Британской Колумбии Джоша Макиннеса, эта удивительная группа косаток выглядит как "сборище изгоев из разных групп", которые объединились в одну и теперь являются бесстрашными в океане.

Впервые эта популяция косаток была замечена еще в 1997 году, однако встречи с людьми были крайне редкими. В общей сложности Макиннесу с коллегами удалось собрать всего 9 отчетов, относящихся к одной группе. Данные были собраны от рыбаков и туристов, наблюдавших за китами, а также исследователей, наблюдавших за косатками, обитающими на расстоянии от 15 до 370 километров от берега.

Любопытно, что разные группы косаток, как правило, отличаются формой плавников, пятнами и поведением. Например, некоторые питаются рыбой, тогда как другие предпочитают охотиться на более крупных млекопитающих, а третьи и вовсе атакуют самых грозных хищников в океане. Кроме того, некоторые косатки считаются "резидентами" и придерживаются одной и той же территории, тогда как другие классифицируются как "переходные".

По словам Макиннеса, они с коллегами обнаружили, что у группы варьировалась форма плавников — от заостренных, как у переходных групп, до округлых, как у морских косаток. При этом узоры седловидных пятен также различались: у некоторых наблюдались большие равномерно серые пятна, а у других — гладкие и узкие, подобные тем, что наблюдаются у косаток в тропических регионах.

Ученые отмечают, если бы подобное разнообразие наблюдалось у людей, его можно было бы сравнить с группой изгоев из разных обществ, объединившихся как преступники, чтобы захватить территории. В ходе наблюдений ученые также обнаружили, что рацион этой группы косаток существенно отличается. Например, они напали на стадо девяти взрослых самок кашалотов, и в конечном итоге им удалось убить одну из них. Авторы исследования также отмечают, что этот случай стал первых зарегистрированным случаем нападения косаток на кашалотов на западном побережье.

Во время других случаев ученые также наблюдали, как косатки нападают на карликового кашалота, морского слона, дельфина Риссо и морскую черепаху. Однако наиболее удивительными кажутся схватки косаток с кашалотами, так как они могут оказаться весьма опасными для первых. Кашалоты свирепы и, как показывают наблюдения, вполне могли дать отбой китобоям, а потому могут защититься и от косаток.

Сравнение известного образа жизни косаток и недавно описанной популяции Фото: University of British Columbia

И все же ученым удалось описать охоту косаток на группу кашалотов. Киты небольшими группами атаковали кашалотов, нанося удары снизу. В результате несколько кашалотов получили обширные травмы, которые впоследствии вполне могли стать смертельными. Кроме того, косаткам удалось убить и оттащить от группы одного кашалота — позже они были замечены за поеданием его плоти.

Через пять дней исследователи вновь наблюдали попытку косаток атаковать кашалотов, но на этот раз преимущество было на стороне последних. Ученые наблюдали, как на помощь уязвимой группе пришла подмога, а косатки были вынуждены ретироваться.

Наблюдения также показывают, что у 46 из 49 косаток имеются следы укусов акул, обитающих в тропических водах. В результате ученые предположили, что эта группа, похоже, проводит много времени в глубоких водах южнее.

По словам Макиннеса, они с коллегами считают, что эта группа может представлять собой океаническую субпопуляцию временных косаток, а возможно и неописанную ранее океаническую популяцию, питающуюся морскими млекопитающими и черепахами.

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