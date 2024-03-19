Еще одна Земля. Возле звезды, где обнаружена вода, астрономы нашли третью планету (фото)

Все три планеты могут иметь уникальный орбитальный резонанс, который можно увидеть в Солнечной системе.

В настоящее время астрономы подтвердили существование 5599 экзопланет вне Солнечной системы. Еще 10 157 объектов ожидают в статусе кандидата на экзопланету. В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрономы изучили протопланетный диск, окружающий звезду PDS 70. Там ранее были обнаружены уже две планеты, а также большая концентрация водяного пара, что указывает на возможность формирования миров, похожих на Землю с покрытой водой поверхностью. Теперь же ученые обнаружили и третью планету. Все три мира находятся в уникальном орбитальном резонансе, пишет Universe Today.

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Звезда PDS 70 находится на расстоянии 370 световых лет от нас и является очень молодой по космическим меркам, ведь ей от 5,3 до 5,5 млн лет. Изучив протопланетный диск из газа и пыли, окружающий звезду, астрономы нашли доказательства существования третьей планеты в этой системе, которая еще находится в стадии формирования. Для этого использовали космический телескоп Уэбб.

Как уже писал Фокус, в прошлом году астрономы обнаружили на расстоянии 160 млн км от звезды воду в виде водяного пара. Учитывая то, что вода находится почти на том же расстоянии от Солнца, где возникла Земля, то появилось предположение, что там может появиться такая же планета. В любом случае эти данные могут изменить представление о том, как вода появилась на Земле и как формируются похожие на нее планеты.

Хотя прошлые данные указывали на наличие третьей планеты возле PDS 70, кроме двух уже обнаруженных ранее, только сейчас астрономы нашли подтверждение тому, что она там скорее всего существует, хотя она еще и формируется. Но пока экзопалнета находится в статусе кандидата на это звание и если наблюдения подтвердятся следующими исследованиями, то она скорее всего получит названием PDS 70 d, ведь две известные уже планеты называются PDS 70 b и PDS 70 с.

Изображение протопланетного диска, окружающего звезду PDS 70, где находятся три планеты Фото: Universe Today

Авторы исследования считают, что третья планета возле звезды PDS 70, может может находиться в орбитальном резонансе 1:2:4 с планетами PDS 70 b и PDS 70 с. То есть ее орбитальный период будет почти точно в два и четыре раза короче, чем у двух других планет. Подобное можно наблюдать в Солнечной системе, где три спутника Юпитера (Ганимед, Европа и Ио)также находятся в орбитальном резонансе 1:2:4.

То, что существует звездная система с тремя планетами в таком орбитальном соотношении является чрезвычайно важным открытием, но этот резонанс еще нужно подтвердить.

По словам ученых, новое исследование может помочь лучше понять, как формируются и развиваются планетные системы. Наблюдая за молодыми звездными системами на разных стадиях формирования, астрономы надеются проверить различные теории о том, как возникла Солнечная система.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, почему известная сверхновая украшена "жемчугом". Ученые считают, что при создании космических украшений был задействован тот же механизм, который разрушает следы самолетов на Земле.

Также Фокус писал о том, что Великую теорему Ферма докажут по второму кругу, ведь с первым доказательством не все в порядке. Ученые хотят перепроверить доказательство известной теоремы с помощью современных вычислительных инструментов.