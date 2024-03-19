Найден крошечный виновник многих смертей: обнаружена причина развития рака желудка

Ученые выяснили, что безобидная, на первый взгляд, бактерия способна принести разрушительные и необратимые изменения в нашем желудке, попав под влияние другого, более коварного организма.

В ходе недавнего исследования ученые обнаружили потенциальную причину развития рака желудка: обычно безвредную бактерию, которая в дуэте с печально известной H. pylori повышает шанс возникновения болезни. Это открытие принадлежит группе специалистов из Наньянского технологического университета в Сингапуре и Китайского университета Гонконга, которым было интересно узнать, почему люди с H. pylori в конечном итоге заболевают раком желудка. Они подозревали, что в этой проблеме может быть замешано что-то еще, и решили подробнее изучить ее, пишет New Atlas.

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H. pylori пользуется дурной славой, поскольку доказано, что она значительно повышает риск развития язвы желудка и рака желудка, от чего страдают миллионы людей по всему миру. Обследовав пациентов на разных стадиях рака, ученые обнаружили пять типов бактерий, которые не должны там находиться, в том числе один под названием Streptococcus anginosus, который обычно просто проживает в таких частях нашего тела, как рот и кишечник, не причиняя нам никаких неприятностей. Однако стоит ему добраться до желудка, S. anginosus словно выходит из-под контроля, приводя к воспалению и, со временем, к раку, говорится в их исследовании.

Исследователи провели эксперименты на мышах и обнаружили, что S. anginosus и сам по себе может запустить цепную реакцию, ведущую от воспаления к раку. Но когда он объединяется с H. pylori, этот смертельно опасный дуэт приводит к еще большему хаосу и разрушению в желудке.

Копнув глубже, команда обнаружила, как именно S. anginosus выполняет свою часть губительной работы. Специфический белок, с помощью которого S. anginosus прикрепляется к клеткам желудка, активирует сложный переход состояний внутри этих клеток, в частности, фермент под названием митоген-активированная протеинкиназа (MAПK). Этот фермент играет важную роль в регулировании поведения клеток, таких как пролиферация, дифференцировка и выживание, но при неправильной активации бактериями он приводит к аномальному росту клеток и, в конечном итоге, к развитию раковых изменений в слизистой оболочке желудка. Блокируя это взаимодействие, ученые надеются найти способ остановить процесс на корню. Их исследование не только указывает науке на нового виновника в развитии рака желудка, но и, вместе с этим, может привести к разработке новых методов лечения болезни.

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