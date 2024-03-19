Продукт, спасающий сердце и мозг: артишок оказался полон полезных свойств

Недавнее исследование ученых выяснило, что распространенные и любимые многими корнеплоды являются не просто вкусным дополнением для блюд, а еще и имеют ряд полезных преимуществ, делающих нас здоровее.

Артишоки могут стать нашим новым любимым суперфудом, говорится в исследовании, опубликованном недавно учеными. Многие из нас используют их на пицце или добавкой в макаронах. И, судя по всему, в этом уроженце Средиземноморья есть нечто большее, чем обычные вкусовые качества. Исследователи изучили полезные свойства артишока и выяснили, что он не только вкусный, но и богат минералами, антиоксидантами и другими полезными для здоровья соединениями, пишет Medical News.

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Большинство из нас едят бутон артишока, но в тех частях, которые мы обычно выбрасываем — стеблях и листьях, скрыты кладези полезных веществ, утверждает новое исследование. Эти несъедобные кусочки могут помочь в борьбе с такими заболеваниями, как рак, нарушения работы мозга и проблемы с сердцем. Артишок богат полезными веществами, витаминами и минералами с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки. Кроме того, в ходе исследования ученые выяснили, что он содержит особые соединения, которые защищают печень, борются с вредными микробами и поддерживают нормальную работу сердца.

И если уже говорить о здоровье сердца, то артишоки — это полноценная альтернатива хорошей тренировке для сердечно-сосудистой системы. Они помогают регулировать уровень холестерина, делая сердце здоровее и снижая риск таких опасных состояний, как сердечные приступы. Некоторые исследования показали, что эти зеленые корнеплоды также могут помочь держать под контролем давление и предотвратить накопление вредных жиров в кровеносных сосудах. Что касается мозга, то учеными было установлено, что артишоки защищают его от воспаления и окислительного стресса — двух главных виновников в его старении и развитии заболеваний.

Благодаря своей перспективе превращения отходов в полезные вещества и роли в традиционной и современной диете, артишоки являются перспективным природным средством для укрепления здоровья наряду с различными методами лечения. Так что завидев их в меню или в магазине, стоит помнить, что в этих корнеплодах скрыто гораздо больше полезных свойств, чем может показаться на первый взгляд.

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