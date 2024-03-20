Не обычный солнечный ожог: что такое "ожог Маргариты" и как его избежать

В летний сезон любители цитрусовых напитков могут вдруг обнаружить на себе подобие солнечных ожогов, хотя они могли и не загорать. Врач рассказал, что это на самом деле и что с ним делать.

В то время как солнце светит все ярче, и мы все больше времени проводим на свежем воздухе, в закоулках ярких дней прячется опасность, которая может заставить вас дважды подумать о том, чтобы смешивать свои любимые цитрусовые коктейли под солнечными лучами. Врачи обратили внимание на увеличение числа случаев заболевания, получившего название "ожог Маргариты". Это не обычный солнечный ожог, а реакция, называемая фотоконтактным дерматитом. Она возникает, когда сок цитрусовых попадает на кожу и вступает в реакцию с солнечным светом, что приводит к появлению зудящей, красной сыпи, очень похожей на сильный ожог или даже экзему, пишет Daily Mail.

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Оказывается, лаймы — не единственные виновники этого явления. Ряд других продуктов, включая инжир, сельдерей и морковь, могут вызывать такую же реакцию, поскольку содержат фуранокумарины, говорит доктор Брэндон Адлер из Университета Южной Калифорнии. Это органические молекулы, которые растения вырабатывают, вероятно, чтобы защитить себя от поедания. Не только продукты питания, но и некоторые солнцезащитные средства и кремы также могут вызывать фотоконтактный дерматит, как правило, из-за аллергии на что-то в составе средства, например, на отдушки.

Доктор Адлер отмечает, что эти реакции, вероятно, встречаются чаще, чем мы думаем, потому что их часто принимают за простой солнечный ожог. Им могут быть подвержены около пяти-шести процентов людей. Если этим летом у вас появилась сыпь в виде полос или необычные темные пятна на коже, Адлер советует пораженный тщательно вымыть участок и держаться подальше от солнца. В большинстве случаев сыпь проходит сама по себе, без применения лекарств.

Эта проблема, хотя и не опасна для жизни, является хорошим напоминанием о том, что нужно быть внимательным к тому, что вы делаете, когда загораете на солнце и речь не идет о самом процессе купания в солнечных лучах. С приближением летнего сезона доктор Адлер ожидает увеличения числа случаев заболевания, но также предполагает, что простая осведомленность и соблюдение правил гигиены могут предотвратить "ожог Маргариты". Так что в следующий раз, когда вы будете готовить цитрусовый напиток на открытом воздухе, Адлер советует надеть перчатки или немедленно смывать брызги цитрусовых, чтобы сохранить кожу чистой и наслаждаться теплой погодой без лишних забот.

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