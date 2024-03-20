Поглощает почти весь свет: создано ультрачерное покрытие для космических телескопов (фото)

Исследователи придумали способ еще более улучшить космические обсерватории.

Снимки далеких галактик, которые находятся в миллионах световых лет, которые сейчас делают современные телескопы, такие как космический телескоп Уэбб, по-настоящему удивляют. Но эти изображения можно сделать еще лучше, считают ученые из Шанхайского университета науки и технологий и Китайской академии наук. Они создали новое тонкое ультрачерное пленочное покрытие для космических телескопов, которое позволит увидеть еще больше звезд, пишет Space.

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Для того, чтобы человек увидел звезды на небе, нужно, чтобы была очень темная ночь, хотя еще будет оставаться свет Луны, но он не сильно мешает. Та же концепция верна и для астрономов, которые работают с точными оптическими приборами. Но, чтобы добиться самой большой темноты также используется черная краска в процессе наблюдения за звездами, которой покрывают телескопы, чтобы максимально уменьшить рассеянный свет и обеспечить наилучшее изображение и производительность. Это работает не только для наземных телескопов, но и для космических.

По словам ученых, существующие черные покрытия, такие как вертикально ориентированные углеродные нанотрубки или черный кремний, имеют свои ограничения, ведь они достаточно хрупкие. Также иногда сложно наносить покрытия внутри трубки или на другие сложные конструкции.

Для решения этих проблем ученые использовали атомно-слоевое осаждение, которое представляет собой технологию производства, происходящую в вакуумной камере, где цель подвергается воздействию определенных типов газа. Ультрачерное покрытие создается с помощью чередующихся слоев легированного алюминием карбида титана и нитрида кремния, которые в вместе действуют как барьер практически для всего света.

ученые использовали атомно-слоевое осаждение, которое представляет собой технологию производства, происходящую в вакуумной камере, где цель подвергается воздействию определенных типов газа. Ультрачерное покрытие создается с помощью чередующихся слоев легированного алюминием карбида титана и нитрида кремния, которые в вместе действуют как барьер практически для всего света Фото: space.com

По словам ученых, одним из больших преимуществ атомно-слоевого осаждения является его превосходная способность покрытия, а потому можно получить равномерное покрытие пленки на очень сложных поверхностях. Легированный алюминием карбид титана действует как поглощающий слой, а нитрид кремния используется для создания антиотражающей структуры, и в результате почти весь падающий свет улавливается многослойной пленкой, обеспечивая эффективное поглощение света.

Как показали тесты, в среднем поглощается 99,3% длин волн света в широком диапазоне электромагнитного спектра. Ученые надеются, что это покрытие значительно улучшит космические телескопы и оптическое оборудование следующего поколения и позволит им работать еще лучше, чем раньше, даже в самых суровых условиях космоса.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что вода на Марсе существовала меньше времени, чем предполагалось, а значит шансы обнаружить признаки внеземной жизни на планете уменьшаются.

Также Фокус писал о том, что астрономы создали новую карту центрального региона нашей галактики, которая показывает взаимосвязь между магнитными полями и холодной космической пылью.