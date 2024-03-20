Обнаружено крупнейшее сверхскопление галактик во Вселенной: размер сложно представить (фото)

Самое массивное сверхскопление галактик в известной нам Вселенной имеет массу, которая в десятки квадриллионов раз больше массы Солнца.

Международная группа астрономов обнаружила много новых сверхскоплений галактик в нашей Вселенной, но среди них находится и самое массивное сверхскопление среди всех известных на сегодняшний день. Результаты нового исследования опубликованы в издании Astrophysical Journal, пишет Universe Today.

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Как известно, Земля вращается вокруг Солнца, а оно вращается вокруг центра Млечного Пути. Но наша галактика является частью огромной структуры под названием сверхскопление галактик Ланиакеа, диаметр которой составляет 250 млн световых лет. В эту структуру входят примерно 100 тысяч галактик.

Но оказалось, что в космосе существует еще большая структура. Новое сверхскопление галактик получило название Эйнасто в честь эстонского астронома Яана Эйнасто, который приложил немало усилий для изучения скоплений галактик и ему недавно исполнилось 95 лет.

По словам ученых, сверхскопление Эйнасто имеет диаметр примерно 360 млн световых лет, а его масса в 26 квадриллионов раз (квадриллион – это единица и 15 нулей после нее) больше массы Солнца. Сверхскопление Эйнасто находится на расстоянии 3 млрд световых лет от нас.

Обычные галактики представляют собой связанные гравитацией звезды, туманности, планеты и другие объекты. А сверхскопления галактик – это совокупность десятков тысяч галактик, связанных вместе гравитацией. Чтобы представить себе размеры этих гигантских структур представьте себе монету, лежащую на футбольном поле. Монета соответствует размеру Млечного Пути, а длина футбольного поля соответствует краю сверхскопления галактик. Чтобы представить себе массу сверхскоплений галактик, то масса теннисного мяча в данном случае соответствует массе Солнца, а масса сверхскопления галактик — это размер горы Эверест.

Что касается сверхскопления галактик Эйнасто, то его огромные размеры можно понять по тому факту, что луч свет, вышедший из одного края структуры, долетит до ее другого края за 360 млн лет.

Сверхскопление галактик Эйнасто Фото: Universe Today

Новое открытие было сделано вместе обнаружением еще 662 сверхскоплений галактик, свойства которых были тщательно изучены. Астрономы выяснили, что в среднем сверхскопления галактик имеют массу, которая в 6 квадриллионов раз больше массы Солнца, а их средний размер составляет 200 млн световых лет. То есть эти структуры примерно в 2000 раз больше, чем наша галактика.

Астрономы также обнаружили, что галактики внутри сверхскоплений удаляются друг от друга медленнее, чем происходит общее расширение Вселенной. Ученые объясняют это тем, что гравитационное притяжение сверхскопления, которое противодействует общему расширению Вселенной, притягивает галактики назад.

Хотя сверхскопления и тормозят расширение данного региона космоса, они не могут замедлить его настолько, чтобы остановить разлет галактик по прошествии достаточного времени. В конце концов темная энергия, управляющая расширение космоса, возьмет верх, считают ученые.

Также астрономы обнаружили, что существует связь между плотностью и размером сверхскопления. Это соотношение представляет собой зависимость обратных квадратов. Это значит, что плотность сверхскопления уменьшается пропорционально квадрату его размера.

Как уже писал Фокус, Илон Маск заявил, что будущая версия мегаракеты Starship отправится к звездам, а на Марсе она будет через 5 лет. Основатель и владелец компании SpaceX заявил, что более совершенная версия Starship сможет путешествовать между звездными системами.

Также Фокус писал о новой теории гравитации, которая может изменить представление о Вселенной и саму физику.