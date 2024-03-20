Наша планета на грани. Земля буквально закипает и подает сигнал SOS, но люди не слушают

Исследователи предупредили, что 2024 год станет следующим рекордсменом — в нынешнем году на мир вновь обрушатся невероятные волны жары.

Прошлый год официально признали самым жарким в истории наблюдений, однако ученые считают, что это еще не предел. По мнению исследователей, нынешний год, вероятно, вновь принесет рекордные волны жары как на суше, так и в океане, пишет Science Alert.

Согласно новому ежегодному отчету о состоянии климата Агентства ООН по погоде и климату, 2024 год, вероятно, побьет предыдущий рекорд: под угрозой суша, океан и ледниковые покровы Земли. В то же время данные Всемирной метеорологической организации свидетельствуют о том, что в прошлом году завершился десятилетний "самый теплый период за всю историю наблюдений".

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По словам руководителя климатического мониторинга WMO Омара Баддура, существует высокая вероятность того, что нынешний год с легкостью побьет рекорд прошлого года. Глава ООН Антониу Гутерриш отреагировал на доклад и заявил, что он является доказательством того, что "планета находится на грани".

В своем обращении Гутерриш подчеркнул, что Земля фактически подает сигнал бедствия. Основной причиной климатического кризиса во всем мире считают загрязнение ископаемым топливом. В результате на планете воцарился "климатический кризис" и в последнее время изменения климата лишь ускоряются.

Данные свидетельствуют о том, что в прошлом году средняя приземная температура была на 1,45 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Фактически мы приблизились к критическому порогу в 1,5 градуса по Цельсию, который страны согласились избегать, подписав Парижское климатическое соглашение в 2015 году.

На Земле объявлена "красную тревогу"

Исследователи также заявили, что фактически объявляют "красную тревогу по поводу состояния климата". Прошлый год стал не просто стал самым жарким в истории наблюдений, он также побил множество рекордов, а новые цифры "придали зловещее новое значение фразе "зашкаливает".

Прошлый год ознаменовался беспрецедентным потеплением океана, а также отступлением ледников и таянием морского льда в Антарктике. Все это вызывает обеспокоенность климатологов. Одним из наиболее тревожных факторов, по словам ученых, является то, что невероятные волны тепла фактически захватили почти треть мирового океана в среднем за день. Уже к концу 2023 года более 90% мирового океана в какой-то момент в течение года испытали аномальную жару.

Результаты исследований также показывают, что аномальные волны тепла, вероятно, станут частыми и постоянными гостями на планете. При этом более частые и интенсивные морские волны окажут глубокое и негативное влияние на все морские экосистемы, в особенности коралловые рифы.

Результаты наблюдений также показывают, что наши ледники в прошлом году потеряли рекордное количество льда — это наивысший показатель с начала наблюдений в 1950 году.

Повышение уровня моря

Согласно новому отчету, потепление океана и быстрое таяние ледников привели к тому, что уровень моря в прошлом году достиг самой высокой точки с момента начала спутниковых наблюдений в 1993 году. Отметим, что за последние 10 лет глобальное повышение уровня моря превысило темпы первого десятилетия спутниковых записей.

Климатический кризис Земли фактически коснулся каждого уголка нашей планеты. В результате на мир обрушились экстремальные погодные явления, в том числе наводнения и засухи, вызывающие перемещение населения.

Проблеск надежды

И все же, по словам ученых, не все потеряно. В отчете также указывается "проблеск надежды": рост производства возобновляемой энергии. Статистикам свидетельствует о том, что производство возобновляемой энергии, в основном ветровой, гидро и солнечной, увеличилось почти вдвое.

В целом ученые сходятся во мнении, что единственным правильным решением для человечества будет немедленный отказ от использования ископаемого топлива. Это позволит сократить выбросы и сдержать нагревание Земли.

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