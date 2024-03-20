В пещере Лавлок отказываются умирать рыжеволосые гиганты-каннибалы: что с ними не так (фото)

Исследователи рассказали об огромных рыжеволосых людях, которые тысячи лет назад якобы жили в пещере.

Странные находки погребены под многовековым слоем фекалий летучих мышей в пещере Лаврок в Неваде. Около столетия назад двое шахтеров под слоем экскрементов обнаружили здесь удивительные артефакты и с тех пор люди не могут перестать думать о рыжеволосых гигантских каннибалах, останки которых якобы были найдены в пещере, пишет IFLScience.

Эта история началась в 1911 году, когда два горняка, Джеймс Харт и Дэвид Пью, подали заявку на добычу полезных ископаемых. Увы, прежде чем добраться до полезных ископаемых им пришлось расчистить 1,8-метровый слой фекалий летучих мышей.

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Как только шахтеры сделали это, они наткнулись на многочисленные археологические артефакты, многие из которых пролежали здесь тысячелетия. Далее свою работу начал археолог из Музея антропологии Калифорнийского университета Ллевеллин Лемонт Лауд: он приступил к раскопкам и обнаружил около 10 000 археологических образцов, однако его методы были весьма небрежными, а потому тысячи находок получили всего один абзац описания.

В 1912 году археолог вернулся в пещеру и продолжил работу, но уже соавторстве с Марком Рэймондом Харрингтоном. В результате им удалось обнаружить тайник из 11 утиных приманок, сделанных из настоящей кожи и перьев.

Где в это время зародилась и легенда о гигантах-каннибалах с рыжей копной волос, которые якобы были обнаружены в пещере. Местные жители утверждали, что останки человека ростом более 231 сантиметр были найдены в пещере. Более того, его отличительной чертой стала копна рыжих волос.

Коллекция артефактов, найденных в пещере Лавлок, выставлена в музее Гумбольдта в Виннемукке, Невада Фото: Wikimedia Commons

Позже рассказы об обнаружении останков переплелись с мифом о народе северных райуте, в котором говорится о древнем племени рыжеволосых гигантов. Утверждается, что эти гиганты принадлежали к легендарному племени Си-Те-Ка, которое в древние времена было изгнано с этой территории.

В то же время историк Адриенн Майор утверждает, что цвет волос останков на самом деле легко объяснить. Пигмент может проявиться после смерти, если волосы подвергались воздействию определенных условий. Отметим, что местные власти также считают, что легенды о рыжих гигантах и их каннибализме также могли быть придуманы местными предпринимателями, чтобы заманить в городок Лавлок туристов.

Кроме того, исследователи отмечают, что в этом районе ранее были обнаружены останки крупных костей, принадлежащих доисторический мегафауне, например, мамонтам и пещерным медведям, которых в действительности могли принять за людей.

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