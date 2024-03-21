Космический обед. Астрономы выяснили, сколько звезд во Вселенной съедают свои планеты

Как показывает исследование, звезд, пожирающих планеты, довольно много.

Прошлые исследования уже показали, что в составе некоторых звезд содержится аномальное количество химических элементов, таких как железо, из которого состоят каменистые планеты, такие как Земля. Это говорит о том, что иногда звезды могут съедать свои планеты, но было неясно, как часто происходит такое событие. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, дает ответ на этот вопрос, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если изучить две звезды, которые родились одновременно, а значит они появились из одного облака из газа и пыли, то сравнив их химический состав можно увидеть некоторые различия. Они будут указывать на то, что одна из этих звезд поглотила свою планету.

Ученые использовали данные космического телескопа Gaia для изучения 91 пары звезд. В этих парах звезды расположены относительно близко друг к другу по космическим меркам – примерно 1 млн астрономических единиц. Астрономическая единица — это среднее расстояние между Солнцем и Землей, или примерно 150 млн км.

Когда ученые анализируют свет, исходящий от звезд, они могут определить из каких химических элементов те состоят. Для анализа этого света астрономы использовали наземный телескоп VLT. Результаты показали, что примерно 8% этих пар или 1 из 12 пар имеют одну звезду, химический состав которой указывает на то, что она поглотила планету. Просто химический состав в парах звезд сильно отличался.

По словам ученых, получается, что звезды поглощают свои планеты очень часто и таких звезд очень много во Вселенной. Исходя из этого такие стабильные планетные системы, как Солнечная система, не являются распространенным явлением, а скорее исключение из правил.

Солнце примерно через 5 млрд лет также съест ближайшие к нему планеты, возможно даже Землю, когда превратится в красного гиганта и увеличит свой размер. Но это произойдет, когда Солнце уже приблизится к окончанию своей жизни, а авторы нового исследования изучали звезды, у которых впереди еще миллиарды лет жизни. Астрономы делают вывод, что звезды поглощают планеты и в период нормальной жизни звездной системы. Возможно, такое поглощение происходит, когда выброшенная из одной звездной системы планеты попадает в другую.

Как показывают наблюдения такие нестабильные планетные системы существуют и планеты их могут покинуть в любое время. Но астрономы успокаивают тем, что Солнечная система является стабильной и ничего подобного в ближайшем будущем не произойдет.

Пока что астрономы не знают, происходит ли поглощение звездами целых планет или же они съедают только строительные блоки этих миров, которые остались после создания звездной системы. И тот, и тот вариант вполне возможен, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что мощнейшие космические взрывы, во время которых выделяется гамма-излучение, могут привести к массовому вымиранию на Земле. Даже сама наша планета может быть уничтожена.

Также Фокус писал о том, что астрономы создали масштабную карту распределения черных дыр в самом большом объеме Вселенной, который когда-либо наносили на карту.