Земные ледники продолжат таять, но никто не знает с какой скоростью: почему это пугает

В новом исследовании ученые впервые расшифровали парадокс скорости арктического льда — результаты выглядят тревожно, но есть и хорошие новости.

Станет ли лед в Северном Ледовитом океане двигаться быстрее или медленнее в ближайшие десятилетия? От ответа на этот вопрос зависит, станут ли морские перевозки более или менее опасными. Это также может иметь последствия для скорости ледяного покрова, что повлияет на жизнь общин коренных народов Севера, экосистемы планеты и глобальную климатическую систему Земли в целом, пишет SciTechDaily.

Последние наблюдения показывают, что наблюдается тенденция к увеличению скорости морского льда. В то же время климатические модели прогнозируют, что в летний сезон эти скорости, вероятно, замедлятся. Этот контраст привел к некоторым сомнениям относительно правдоподобности прогнозов модели.

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В новом исследовании доцент Инженерной школы Лассонда Нил Тэндон и постдокторант Джейми Уорд обнаружили, что механизмы, вызывающие замедление ледников остаются правдоподобными, однако сроки замедления все еще остаются неясными. В то же время по словам команды, понимание того, как будет меняться скорость движения морского льда является чрезвычайно важным, и теперь ученые не знают, насколько мы можем доверять моделям, которые ранее использовались для прогнозирования этого процесса.

По словам Тэндона, похоже, что мы можем ожидать, что морской лед продолжит ускоряться в течение некоторого времени, но в ближайшие десятилетия наступит момент, когда динамика изменится. Предыдущие исследования показали, что плавающий морской лед является особенно опасным для морского судоходства. Причем, чем выше скорость льда, тем он опаснее для кораблей.

Почему же морской лед ускоряется: Когда температура повышается, а лед становится тоньше, он может расширяться и сжиматься, подобно пружине. По мере того как более тонкий морской1 лед расширяется и сжимается, он создает больше импульса, в результате чего, его скорость увеличивается.

Однако это не единственная сила, действующая на лед в океане. Когда он становится достаточно тонким, внутренние напряжение, создающее "пружины", начинает исчезать, в результате чего доминируют другие силы. Например, когда лед входит в состояние свободного дрейфа, внутреннее напряжение становится незначительным, тут в игру вступают внешние силы ветра и наклона поверхности океана. Компьютерные модели ученых предполагают, что изменения ветра и наклона поверхности океана могут привести к замедлению таяния морского льда в летний сезон.

Таким образом, модели в целом подтверждают то, что летнее замедление действительно произойдет. Однако вопрос заключается в том, когда оно начнется. Некоторые модели предполагают, что этот процесс начнется в течение уже следующего десятилетия, тогда как другие считают, что замедление начнется не ранее конца этого столетия.

Более быстрый дрейф льда может создать опасные условия для морского транспорта, поэтому в этом смысле замедление ледового движения можно рассматривать как положительный момент. Однако Тэндон отмечает, что эти прогнозы не отменяют того, что ледовый покров Земли неумолимо сокращается. Это вызывает обеспокоенность, ведь ученые до сих пор не понимают, как потеря ледниковых щитов повлияет на жизнь коренного населения Севера, а также местные экосистемы в целом.

Тэндон также отмечает, что есть и хорошая новость: ни одна модель не подтвердила худших аспектов сокращения ледяного покрова, которых ученые ожидали ранее.

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