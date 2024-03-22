Жила 270 млн лет назад: ученые назвали доисторического предка лягушек в честь Кермита из "Улицы Сезам"

Среди музейных экспонатов исследователи недавно нашли окаменелость предка современных лягушек и саламандр. Для ученых это редкая возможность узнать, как именно развивались земноводные.

Появилась находка из древней истории, которая проливает свет на существо, жившее 270 миллионов лет назад. Загадочная окаменелость оставалась скрытой в музейной коллекции в течение 40 лет, и теперь ученые дали ей название Kermitops gratus, в честь лягушонка Кермита из "Улицы Сезам", пишет Daily Mail.

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Однако пусть игривое название не вводит вас в заблуждение, это открытие имеет огромное значение для ученых. Этот окаменелый череп, найденный в Техасе в 1984 году покойным палеонтологом Николасом Хоттоном III, оставался скрытым до недавнего времени, пока не привлек внимание исследователей из Смитсоновского музея и Университета Джорджа Вашингтона.

Имея черты, напоминающие различных древних земноводных, кермитопсы, вероятно, имели крепкое тело и мордочку, предназначенную для ловли крошечных насекомых — представьте себе доисторического ловца жуков!

Кроме удивительного сходства из-за широко раскрытых глаз, имя Кермит имеет еще одну особенность. Ученые надеются вызвать интерес к палеонтологии среди людей всех возрастов, связывая это древнее существо с современным персонажем.

Открытие этого вида дает ученым редкую возможность сложить пазл ранней эволюции земноводных. Ранние окаменелости часто являются неполными, что затрудняет реконструкцию истории таких существ, как лягушки и саламандры. Однако, благодаря полностью неповрежденному черепу кермитопса, исследователи теперь имеют ценный инструмент для изучения древних предков земноводных.

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