Вырежут ВИЧ прямо из клеток: ученые тестируют редактор генов CRISPR для борьбы с болезнью

Новая разработка ученых предлагает использовать сверхточный инструмент для полного удаления ВИЧ из нашего организма, вместо его постоянного сдерживания, как это происходит сейчас.

Ученые исследуют новую методику, которая может стать большим шагом на пути к лечению ВИЧ, используя инструмент редактирования генов, известный как CRISPR. Этот инструмент, который уже зарекомендовал себя при лечении других заболеваний, может с высокой точностью изменять ДНК вируса, чтобы запутать его генетический код в иммунных клетках. Команда ученых из Амстердамского университета добилась значительного прогресса в использовании этого способа борьбы с болезнью, что дает надежду на будущее, когда ВИЧ можно будет полностью искоренить из организма больных, пишет New Scientist.

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Проблема ВИЧ заключается в том, что он прячется в иммунных клетках и находится в спящем состоянии до тех пор, пока человек не прекращает принимать лекарства, и тогда вирус снова оживает, говорит автор исследования, Елена Эррера Каррильо. Существующие методы лечения позволяют справиться с симптомами вируса, позволяя больным жить почти нормальной жизнью, но они не избавляют от вируса полностью. Метод CRISPR предлагает потенциальное решение проблемы, нацеливаясь на скрытые вирусы и выводя их из строя, что в перспективе может привести к полному излечению.

Исследование Каррильо продемонстрировало, что система CRISPR может успешно уничтожать вирус из иммунных клеток в лабораторных условиях, что является захватывающим достижением в поисках лекарства от неумолимой и распространенной болезни.

Однако впереди у разработки еще долгий путь. Теперь ученым необходимо протестировать методику на животных и, в конечном счете, на людях, чтобы убедиться, что она может безопасно и эффективно воздействовать на все иммунные клетки, хранящие спящий ВИЧ. Несмотря на эти препятствия, подход уже продемонстрировал свои перспективы в предварительных испытаниях на обезьянах, проведенных компанией из Калифорнии. Работа ученых должна быть представлена на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Барселоне, Испания, в следующем месяце. Уже на этом раннем этапе прогресс дает проблеск надежды миллионам людей.

Ранее Фокус писал о тайной комнате у нас в мозгу, в которой может скрываться ВИЧ. Исследование показало место, где в мозге пациентов с ВИЧ может затаиться вирус.

Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. Вирус долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с ней и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

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