Бросили вызов законам и нормам: кем на самом деле были легендарные женщины-воины амазонки

Амазонки, мифические женщины-воительницы Древней Греции, издавна очаровывали ученых. И хотя их существование все еще предмет дискуссий, они оставили неизгладимый след в истории и культуре.

Амазонки Древней Греции впервые появились в классической литературе почти 3 000 лет назад. Однако отсутствие надежных археологических доказательств означает, что историки до сих пор очень мало знают об этих легендарных женщинах-воительницах, а некоторые ученые утверждают, что они были чисто мифическими существами, которых никогда не существовало на самом деле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вопреки типичным ролям женщин в Древней Греции, амазонок изображали как ожесточенных воительниц, которые бросали вызов патриархальным нормам. Истории о них берут свое начало в "Илиаде" Гомера в восьмом веке до нашей эры.

Уолтер Дюваль Пенроуз-младший пишет: "Древнегреческая литература подробно описывает, как амазонки бросали вызов патриархату, жили без мужчин и побеждали своих врагов-мужчин".

Происхождение амазонок окутано тайной, некоторые предполагают их связь с реальными женщинами-воинами скифской и фракийской культур, о которых можно найти реальные доказательства и упоминания. Однако, как они поддерживали свое общество, состоявшее только из женщин, остается непонятным.

Философ и географ І века до нашей эры Страбон, например, писал, что амазонки занимались сексом с мужчинами из соседних поселений раз в год, обычно весной. Девочек, которые рождались после таких встреч, воспитывали женщины-воительницы, а мальчиков отправляли жить к их родителям или убивали. Остаток года они жили независимо, занимаясь различными видами деятельности, в частности земледелием, разведением лошадей, охотой и войной.

Вооруженная амазонка, ее щит украшает голова Горгоны Фото: Википедия

Несмотря на историческую неопределенность и отсутствие достаточного количества доказательств, связанных с амазонками, их образ неоднократно адаптировался и вдохновлял последующие поколения. Например, "Дагомейские амазонки" — это название военного подразделения, состоявшего исключительно из женщин, которое существовало на территории современного Бенина в Западной Африке с XVII по XIX век.

Каждый раз, когда амазонки упоминаются в классических произведениях, они грамматически относятся к женскому роду. Так же на древнегреческой керамической посуде они обычно изображаются белокожими, что отличает их как женщин в отличие от чернокожих воинов-мужчин.

Гомер в своей "Илиаде" называет их "антинейрами", что означает "равные мужчинам", а с древнегреческого слово "амазонка" переводится как "безгрудая". Впрочем, лингвисты считают такую версию не вполне точной — "безгрудость" следует понимать как указание на то, что амазонки не вскармливали детей собственным молоком, а именно кобыльим. Другие трактовки предлагают варианты "те, кто живут вместе" или "те, кто с поясами".

Согласно мифам, амазонки происходят от союза бога войны Ареса и нимфы Гармонии, проживавшей в Акмонийском лесу вблизи легендарного города на побережье Черного моря Фемискиры. Там она родила первое поколение амазонок, или, по другим преданиям, их первую царицу Отреру.

Историк Геродот подробно описал жизнь амазонок в V веке до нашей эры. Согласно его сказаниям, они — воинственное и варварское племя всадниц, населявшее пустыню вне известного мира.

Другой греческий историк Диодор Сицилийский считал родиной амазонок Ливию на севере Африки, богатую фруктами и животными. А потому амазонки не занимались земледелием, а сосредотачивались на военном деле. Диодор указывал на завоевательные действия царицы Мирина и основание ею столицы амазонок в Херсонесе.

Ранее Фокус писал о секретах великого стратега и полководца, а именно как Македонский готовился к битве с персами.

А также мы рассказывали о великом обмане XVIII века, а именно как шахматная "машина" победила Франклина и Наполеона.