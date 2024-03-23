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Огромные космические хищники: ученые рассказали о фактах поглощения звездами планет

Ксения Романова
Фото: Universe Today | Физики уже давно ломают голову над "проблемой трех тел", которая изучает, как три небесных тела влияют на орбиты друг друга

Новое исследование ученых раскрыло масштабы космических перекусов, которые некоторые звезды время от времени устраивают себе, ценой вращающихся вокруг них планет.

Когда мы смотрим на звезды и вращающиеся вокруг них планеты, легко представить себе космос как мирное, упорядоченное место. Но на самом деле это больше похоже на своеобразный космический балет, в котором возможны драматические и даже хаотичные повороты. Группа ученых, изучающих сложную космическую динамику, в частности, выясняющих, что происходит, когда планеты и звезды взаимодействуют слишком тесно, обнаружила несколько интригующих результатов, рассказывающих нам о таком феномене, как "планетарный каннибализм", пишет The Conversation.

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Физики уже давно ломают голову над "проблемой трех тел", которая изучает, как три небесных тела влияют на орбиты друг друга. Эта головоломка усложняется в геометрической прогрессии по мере добавления новых тел, что делает стабильность Солнечной системы предметом многочисленных спекуляций. В своем новом исследовании ученые, под руководством Юань-Сен Тинга, доцента кафедры астрофизики Австралийского национального университета, рассмотрели, как часто планеты могут сходить со своих орбит или даже быть проглоченными своими же звездами. Изучив химический состав звезд-близнецов, которые родились вместе и имеют одинаковый начальный состав, команда обнаружила улики, указывающие на то, что до 8% таких звездных пар пережили подобные драматические события, когда одна звезда поглощала материал планеты.

Команда исследователей приступила к реализации проекта, изучив 91 пару звезд-близнецов. Они искали звезды, которые демонстрировали необычные химические признаки, например, повышенное содержание железа, никеля и титана по сравнению со своими двойниками. Эти различия указывали на то, что одна из звезд поглотила планету. Полученные результаты намекают на то, что нестабильности в планетарных системах, приводящие к таким космическим "перекусам", могут быть более распространены, чем считалось ранее, особенно в системах, содержащих суперземли.

Это исследование не только дополняет наше понимание того, как развиваются планетарные системы, но и подчеркивает хрупкий баланс гравитационных сил, которые удерживают планеты на орбите от хаотичного поглощения и блуждания. Хотя мысль о том, что Земля или ее соседи по планете могут столкнуться с подобной судьбой, может быть тревожной, исследование успокаивает нас тем, что такие драматические нестабильности встречаются крайне редко. Тем не менее, это яркое напоминание о динамичной и порой непредсказуемой природе Вселенной. Мы продолжаем изучать космос, и каждое открытие, подобное этому, делает нас еще на один шаг ближе к пониманию огромного, запутанного танца галактик, звезд и их планет.

Ранее Фокус писал о том, насколько горячо Солнце на самом деле. Солнце является довольно динамическим объектом, но есть некоторые переменные, которые на взгляд ученых могут являться довольно статичными, давая нам возможность сильнее углубиться в познание нашей звезды.

Также Фокус писал о том, что у Земли есть шанс выжить, избежав последствий гибели Солнца. Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.