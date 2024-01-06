На грани уничтожения: у Земли есть шанс выжить, избежав последствий гибели Солнца

Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.

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Примерно через 5 миллиардов лет Землю могут ждать кардинальные перемены, когда наше Солнце превратится в красную гигантскую звезду. Исследователей интересует, будет ли Земля поглощена Солнцем или вытеснена на более безопасную орбиту. В недавнем исследовании рассматривалась планетарная система, находящаяся на расстоянии 57 световых лет от нас и вращающаяся вокруг звезды, похожей на наше Солнце, но вдвое старше, чтобы получить представление о будущем нашей Солнечной системы.

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Когда звезды стареют и становятся красными гигантами, они сильно раздуваются. Судьба планет, вращающихся вокруг таких звезд, зависит от различных факторов, в том числе от расстояния до звезды и потери массы звезды. Исследователи под руководством Стивена Кейна из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что если внутренние планеты изучаемой системы, скорее всего, будут поглощены, то внешние планеты могут выжить, хотя и сильно пострадают от расширения звезды.

Астрономы используют эти далекие системы в качестве прокси для понимания возможной судьбы Земли. Наблюдения показали, что когда планеты поглощаются расширяющимися красными гигантами, они быстро распадаются из-за сильного тепла и гравитационных сил. Однако некоторые внешние планеты могут избежать этой участи и продолжать вращаться вокруг гораздо более мелкого и плотного белого карлика, в который превращается звезда после сброса своих внешних слоев.

Авторы исследования предполагают, что по мере того, как Солнце теряет массу и расширяется, орбита Земли может достаточно расшириться, чтобы избежать поглощения. Однако это выживание не гарантировано и зависит от многих переменных, которые еще не изучены. Данная работа отражает более широкие усилия по пониманию звездной эволюции и ее влияния на планетарные системы, включая нашу собственную. По мере совершенствования технологий и наблюдений астрономы надеются уточнить свои прогнозы относительно будущего Земли и других планет, вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу.

Ранее Фокус писал о том, насколько горячо Солнце на самом деле. Солнце является довольно динамическим объектом, но есть некоторые переменные, которые на взгляд ученых могут являться довольно статичными, давая нам возможность сильнее углубиться в познание нашей звезды.

Также Фокус писал о том, сколько астронавтов погибло в космосе на протяжении более чем 50 лет полетов. Для космических путешественников смертельными оказались 5 миссий.