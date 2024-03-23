Огромные космические хищники: ученые рассказали о фактах поглощения звездами планет

Новое исследование ученых раскрыло масштабы космических перекусов, которые некоторые звезды время от времени устраивают себе, ценой вращающихся вокруг них планет.

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Когда мы смотрим на звезды и вращающиеся вокруг них планеты, легко представить себе космос как мирное, упорядоченное место. Но на самом деле это больше похоже на своеобразный космический балет, в котором возможны драматические и даже хаотичные повороты. Группа ученых, изучающих сложную космическую динамику, в частности, выясняющих, что происходит, когда планеты и звезды взаимодействуют слишком тесно, обнаружила несколько интригующих результатов, рассказывающих нам о таком феномене, как "планетарный каннибализм", пишет The Conversation.

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Физики уже давно ломают голову над "проблемой трех тел", которая изучает, как три небесных тела влияют на орбиты друг друга. Эта головоломка усложняется в геометрической прогрессии по мере добавления новых тел, что делает стабильность Солнечной системы предметом многочисленных спекуляций. В своем новом исследовании ученые, под руководством Юань-Сен Тинга, доцента кафедры астрофизики Австралийского национального университета, рассмотрели, как часто планеты могут сходить со своих орбит или даже быть проглоченными своими же звездами. Изучив химический состав звезд-близнецов, которые родились вместе и имеют одинаковый начальный состав, команда обнаружила улики, указывающие на то, что до 8% таких звездных пар пережили подобные драматические события, когда одна звезда поглощала материал планеты.

Команда исследователей приступила к реализации проекта, изучив 91 пару звезд-близнецов. Они искали звезды, которые демонстрировали необычные химические признаки, например, повышенное содержание железа, никеля и титана по сравнению со своими двойниками. Эти различия указывали на то, что одна из звезд поглотила планету. Полученные результаты намекают на то, что нестабильности в планетарных системах, приводящие к таким космическим "перекусам", могут быть более распространены, чем считалось ранее, особенно в системах, содержащих суперземли.

Это исследование не только дополняет наше понимание того, как развиваются планетарные системы, но и подчеркивает хрупкий баланс гравитационных сил, которые удерживают планеты на орбите от хаотичного поглощения и блуждания. Хотя мысль о том, что Земля или ее соседи по планете могут столкнуться с подобной судьбой, может быть тревожной, исследование успокаивает нас тем, что такие драматические нестабильности встречаются крайне редко. Тем не менее, это яркое напоминание о динамичной и порой непредсказуемой природе Вселенной. Мы продолжаем изучать космос, и каждое открытие, подобное этому, делает нас еще на один шаг ближе к пониманию огромного, запутанного танца галактик, звезд и их планет.

Ранее Фокус писал о том, насколько горячо Солнце на самом деле. Солнце является довольно динамическим объектом, но есть некоторые переменные, которые на взгляд ученых могут являться довольно статичными, давая нам возможность сильнее углубиться в познание нашей звезды.

Также Фокус писал о том, что у Земли есть шанс выжить, избежав последствий гибели Солнца. Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.