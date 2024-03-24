Приняли за птичий помет: в Австралии обнаружили новый вид пушистых жуков с усами (фото)

Ученые совершенно случайно открыли новый вид насекомых, имеющих свойства, которые пока нельзя объяснить.

Слово "пушистый" обычно не применяют к миллиардам насекомых, которые обитают на нашей планете. Но у некоторых пауков и жуков на многочисленных придатках имеются более длинные волоски. Теперь же ученые в Австралии обнаружили совершенно новый вид пушистых жуков-усачей. Но это открытие было сделано совершенно случайно, ведь изначально жука приняли за птичий помет. Результаты исследования были опубликованы в издании Australian Journal of Taxonomy, пишет Popular Science.

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Новый вид жуков-усачей (эти насекомые имеют длинные усы, которые часто длиннее их тела) в тропических лесах Австралии. Этот вид получил название Excastra albopilosa, но оказалось, что это также совершенно новый род жуков, который ранее не был известен энтомологам.

Район, где был обнаружен новый жук уже много десятилетий активно исследуется учеными, поэтому для них было сюрпризом обнаружить неизвестное ранее насекомое.

Когда один из энтомологов прогуливался по лесу, то он обратил внимание на нечто, что находилось на одном из листков дерева. Изначально ученый подумал, что это просто птичий помет, но затем присмотревшись ближе увидел пушистое существо длиной меньше 1 см, которое имело длинные белые и черные волоски на теле. По словам ученых, это был совершенно необычный пушистых жук-усач, но таких они ранее никогда не видели.

Изначально ученый подумал, что это просто птичий помет, но затем присмотревшись ближе увидел пушистое существо длиной меньше 1 см, которое имело длинные белые и черные волоски на теле Фото: popsci.com

Авторы исследования начали искать соответствия в научной литературе, чтобы найти название этого вида, но никакой информации не было. Обнаружившие жука ученые привлекли к разгадке этой тайны других энтомологов, но те также были поставлены в тупик. В конце концов ученые пришли к выводу, что они обнаружили новый вид жуков-усачей, который ранее не был известен науке.

Но пока ученые не могут понять, почему жук такой пушистый и зачем ему такие длинные волоски. Главная версия состоит в том, что пушистое покрытие тела жука придает ему такой вид, который напоминает поражение насекомых грибком, который их убивает. То есть, таким образом жук дает понять хищникам, что есть его не стоит. Чтобы подтвердить эту версию нужно найти еще несколько экземпляров нового вида, что даст ответ на вопрос: почему жуки такой пушистый?

Пока ученые не могут понять, почему жук такой пушистый и зачем ему такие длинные волоски Фото: popsci.com

По словам ученых, подобные случайные открытия новых видов в очередной раз показывают, что на Земле живет еще много неизвестных науке существ, которые могут оказаться под угрозой исчезновения.

Предполагается, что на Земле существует примерно 5,5 млн видов насекомых, но только 20% из них были описаны и получили названия. По словам ученых, насекомые представляют собой самую разнообразную группу животных на планете, но они также являются наименее изученными.

Как уже писал Фокус, кашалоты использовали необычную защиту, чтобы спастись от косаток у берегов Австралии. Косатки редко нападают на кашалотов, но у последних есть способ спастись. Он может показаться неожиданным, ведь киты выпустили облако экскрементов в океан.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки. Ученые провели эксперимент с участием 27 домашних собак и их владельцев. Они обнаружили, что животные умеют формировать ментальное ожидание на основе услышанных слов, а, следовательно, понимать то, что мы говорим.