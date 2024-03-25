Собаки знают не только команды, но и несколько других слов: почему они скрывают это от людей

Новое исследование подтверждает, что питомцы способны понимать больше, чем простые команды, по крайней мере, когда им это важно.

Тысячи лет люди и собаки живут бок о бок, но нам все еще многое неизвестно об их поведении и способностях. В последние годы ученые проводят все больше исследований, чтобы люди могли лучше понимать своих питомцев, например, почему им так нравится есть траву. В новом исследовании ученые пошли дальше и обнаружили, что наши собаки на само деле понимают гораздо больше слов, чем простые команды, пишет The Guardian.

В ходе исследования команда из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели ряд экспериментов, во время которых ученые наблюдали за активностью мозга собак, когда им показывали мячи, тапочки, поводки и другие предметы. Ученые пришли к выводу, что собаки на самом деле понимают, что значат эти слова.

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Теперь ученые утверждают, что мозг собаки может выходить далеко за рамки таких простых команд, как "сидеть" или "принеси". Авторы исследования считают, что питомцы способны понимать суть существительных, по крайней мере, тех, которые им интересны.

По словам соавтора исследования Марианны Борос, они с коллегами считают, что такие способности на самом деле есть у всех собак. Теперь авторы исследования уверяют, что их результаты меняют "наше понимание эволюции языка", а также наше представление о том, что является уникальным для человека.

Отметим, что вопрос о том, действительно ли собаки способны понимать значение некоторых слов волнует исследователей уже давно. Еще в 2022 году ученые провели опрос и обнаружили, что, по мнению владельцев собак, их питомцы знают от 15 до 215 слов.

Еще раньше, в 2011 году, психологи из Южной Каролины заявили, что им удалось обучить бордер-колли названиям более 1000 предметов. За три года животное запомнило названия 800 тканевых игрушек, 116 мячей и 26 фрисби.

В то же время нам все еще мало известно о том, что происходит в мозгу наших питомцев. В новом исследовании Борос с коллегами пригласили в лабораторию 18 владельцев собак с питомцами и попросили их принести с собой 5 хорошо знакомых животным предметов. Среди этих предметов были мячи, фрисби, тапочки, резиновые игрушки, поводки и другие предметы

Во время экспериментов владельцев попросили назвать слово, обозначающее тот или иной предмет, а затем показать его собаке — в руках владельца мог быть как правильный предмет, так и посторонний. Эксперименты повторялись несколько раз с совпадающими и несовпадающими объектами.

В ходе взаимодействия владельцев с питомцами ученые следили за активностью мозга собак с помощью не инвазивной ЭЭГ. Следы выявили различные модели активности, когда предметы совпадали или противоречили словам, сказанным их владельцем. Причем разница в следах была более выражена для слов, которые, по мнению владельцев, их собаки знали лучше всего.

По словам Борос, им с коллегами удалось получить первые в мире "нейронные доказательства" знания объектных слов у животных, не являющихся людьми. Более того, авторы исследования считают, что собаки фактически понимают слова также хорошо, как и люди. Однако команда признает, что потребуются дополнительные эксперименты, чтобы понять, могут ли собаки обобщать так же, как и люди, учатся ли они в младенчестве и способны ли понять, что слово "мяч" не обязательно относится лишь к одному предмету.

По словам научного сотрудника Университета Линкольна, доктора Холли Рут-Гаттеридж, наиболее увлекательным кажется то, что это, вероятно, началось задолго до одомашнивания животных, а значит может быть широко распространено среди млекопитающих в целом. Ученые теперь полагают, что животные, возможно, не столько интересуются игрой в "принеси конкретную вещь", чтобы подыгрывать людям. Простыми словами, на самом деле питомцы, вероятно, понимают, чего от них хотят люди, но предпочитают не действовать.

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