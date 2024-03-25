Телескоп Хаббл раскрыл загадку неудавшихся звезд: почему у них нет "друзей"

Большинство звезд во Вселенной имеют компаньонов, но у так называемых неудавшихся звезд их практически нет. Астрономы нашли ответ, почему так происходит.

Мало того, что коричневые карлики не могут стать обычными звездами после рождения, также им сложно поддерживать отношения со своими "друзьями". В результате они остаются одиночками на всю жизнь. Благодаря космическому телескопу Хаббл астрономы выяснили, почему так происходит. Результаты исследования были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Коричневые карлики — это объекты, которые появляются, когда в молекулярных облаках из газа и пыли возникают плотные участки материи, которые сжимаются под действием гравитации. Собственно, так же появляются и обычные звезды. Но в отличие от них, коричневые карлики не накапливают достаточно массы, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в ядре. Поэтому их называют иногда неудавшимися звездами.

Во Вселенной примерно 75% огромных звезд рождаются с компаньонами, то есть с другой звездой в двойной системе. Примерно 50% звезд размером с Солнце также появляются таким же образом. Хотя считается коричневые карлики появляются вместе с другим подобным объектом в двойной системе, такие пары почти не встречаются в космосе.

Авторы исследования использовали космический телескоп Хаббл, чтобы найти ответ на этот вопрос. Для этого были проведены наблюдения за ближайшими к нам коричневыми карликами, температура которых настолько низкая, что это позволяет им очень долго существовать.

Мало того, что коричневые карлики не могут стать обычными звездами после рождения, также им сложно поддерживать отношения со своими "друзьями". В результате они остаются одиночками на всю жизнь. Благодаря космическому телескопу Хаббл астрономы выяснили, почему так происходит Фото: space.com

Несколько лет назад те же ученые выяснили, что очень редко, но все же коричневые карлики, которые являются очень молодыми, могут иметь компаньона. То есть было доказано, что механизм рождения двойных звезд и двойных коричневых карликов похож. Но почему же более старые коричневые карлики существуют в одиночестве?

Как показывает исследование, после короткого периода в начале своей жизни в двойной системе большинство коричневых карликов остаются одинокими до конца своего очень долгого существования.

Ученые пришли к выводу, что из-за того, что коричневые карлики имеют относительно небольшую массу, то гравитационная связь в паре между двумя объектами, которые находятся далеко, очень слабая. То есть два коричневых карлика не могут оставаться связанными друг с другом долгое время. И чем старше такой объект, тем выше шансы на то, что он потеряет своего "друга" и останется одиноким.

Ученые считают, что разделение коричневых карликов происходит под влиянием сильной гравитации пролетающих мимо звезд, которая разрывает пары.

Как уже писал Фокус, американская компания Northrop Grumman заключила контракт на строительство железной дороги на Луне. Эта железная дорога позволит не только улучшить научные исследования, но и поможет создать лунную экономику.

Также Фокус писал о том, что впервые за пределами нашей галактики астрономы обнаружили древнюю звезду, которая появилась в ранней Вселенной. Самое интересное, что химический состав этой звезды отличается от ей подобных, обнаруженных в Млечном Пути.