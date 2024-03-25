Есть и не толстеть: наука рассказала о простых способах ускорения метаболизма

Наш метаболизм отвечает за многие процессы в организме и одним из них является превращение еды в энергию, а если знать нужные подходы, то его можно превратить в отличный инструмент регулирования веса.

Некоторые люди способны перекусывать целыми днями, но при этом не набирают вес. Причиной этому может быть ускоренный метаболизм — способ нашего организма превращать то, что мы едим и пьем, в энергию. Хотя наши гены имеют большое значение для скорости метаболизма, наши пищевые привычки также могут сыграть свою роль в разгоне этого двигателя сжигания калорий, пишет Knowridge.

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Есть несколько простых, но эффективных способов ускорить метаболизм. Для этого отлично подойдут продукты, богатые белком, такие как курица, рыба, тофу, бобы и орехи. Белки требуют больше энергии для переваривания, чем жиры и углеводы, а значит, организм сжигает больше калорий, просто перерабатывая эти продукты. Это не только ускоряет метаболизм, но и помогает быстрее насытиться, сокращая общее потребление калорий, говорится в исследованиях.

Приправа к блюдам также может слегка подтолкнуть метаболизм в нужном направлении. Капсаицин, содержащийся в перце чили, может ускорить метаболизм сразу после еды. Хотя это и не панацея для похудения, это простое и эффективное дополнение к блюдам для дополнительного сжигания жира. Не упускайте из виду и важность гидратации. Питьевая вода, особенно холодная, может дать временный толчок вашему метаболизму, пока ваш организм работает над тем, чтобы согреть ее.

Помимо того, что вы едите и пьете, большую роль играет то, как вы двигаетесь и отдыхаете. Занятия высокоинтенсивными интервальными тренировками (ВИИТ) и упражнениями на укрепление мышц способствуют росту мышечной массы, что, в свою очередь, поддерживает метаболизм на высоком уровне даже в состоянии покоя. И не экономьте на сне — недосыпание может не только замедлить метаболизм, но и вовсе испортить аппетит. И наконец, слишком малое питание может привести к обратному результату — замедлению метаболизма, так как организм пытается сохранить энергию.

Для ускорения метаболизма нужно не просто следить за тем, что вы едите, а вести полноценный активный и здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, правильную гидратацию, регулярные физические упражнения и хороший сон. Несмотря на то, что результаты могут разниться, включение этих методов в ежедневный режим поможет поддерживать метаболизм на должном уровне. Только помните, что прежде чем что-то менять в своей жизни, лучше проконсультироваться со специалистом.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.