На вес золота: ученые купили документы о жизни в Мексике до конкистадоров (фото)

Мексиканские ученые недавно приобрели три древних документа конца XVI века за 9,5 миллионов песо. Однако эта сумма оказалась стоящей того: в приобретенных кодексах есть информация о прибытии испанцев в регион.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) недавно получили три древних документа, известные как Кодексы Сан-Андреса Тетепилко. Эти кодексы, датированные концом XVI — началом XVII веков, дают представление об историческом переходе от доиспанской эпохи Мексики до прихода испанцев, пишет Heritage Daily.

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Фото: INAH

Одной из важных особенностей этих кодексов является изображение важных событий и фигур этого периода. Например, они содержат сцены, иллюстрирующие правление Ицкоатля, четвертого короля Теночтитлана и основателя империи ацтеков. Кроме того, есть изображение Эрнан Кортеса, испанского конкистадора, одетого похоже на римского центуриона, что символизирует прибытие испанцев в регион.

Коллекция, ранее находившаяся в частной собственности, была приобретена Национальной библиотекой антропологии и истории (BNAH) благодаря усилиям INAH, а также взносам различных компаний и филантропов. Покупка стоила 9,5 миллиона песо (около 570 тыс. долларов).

Фото: INAH

Детальный анализ кодексов обнаружил интересную информацию об их композиции. Они изготовлены с использованием аматэ, разновидности бумаги из коры, со слоями левкаса и экстракта кохинеи. Сложные сцены нарисованы красками, полученными из растений, древесного угля, индиго и охры, что свидетельствует о мастерстве древних мастеров.

Подтверждение подлинности этих кодексов было нелегким делом и требовало сотрудничества с экспертами из Института физики UNAM и Координационного национального центра по сохранению культурного наследия INAH. Их тщательная экспертиза показала, что эти документы действительно являются настоящими историческими артефактами.

Что делает Кодексы Сан-Андреса Тетепилко особенными, так это сочетание традиций коренных народов и европейского влияния. Они содержат как рисунки из коренных традиций, так и тексты, написанные на языке науатль и испанском с использованием латиницы.

Эти документы дают ученым и историкам уникальную возможность для дальнейшего изучения и понимания этого важного переходного периода. В будущем Кодексы Сан-Андреса Тетепилко будут продолжать изучаться и храниться, чтобы будущие поколения могли изучить и оценить их значение.

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