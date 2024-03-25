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На вес золота: ученые купили документы о жизни в Мексике до конкистадоров (фото)

Ася Небор-Николайчук
Фото: INAH | Мексиканские ученые недавно приобрели три древних документа конца XVI века за 9,5 миллионов песо

Мексиканские ученые недавно приобрели три древних документа конца XVI века за 9,5 миллионов песо. Однако эта сумма оказалась стоящей того: в приобретенных кодексах есть информация о прибытии испанцев в регион.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) недавно получили три древних документа, известные как Кодексы Сан-Андреса Тетепилко. Эти кодексы, датированные концом XVI — началом XVII веков, дают представление об историческом переходе от доиспанской эпохи Мексики до прихода испанцев, пишет Heritage Daily.

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Фото: INAH

Одной из важных особенностей этих кодексов является изображение важных событий и фигур этого периода. Например, они содержат сцены, иллюстрирующие правление Ицкоатля, четвертого короля Теночтитлана и основателя империи ацтеков. Кроме того, есть изображение Эрнан Кортеса, испанского конкистадора, одетого похоже на римского центуриона, что символизирует прибытие испанцев в регион.

Коллекция, ранее находившаяся в частной собственности, была приобретена Национальной библиотекой антропологии и истории (BNAH) благодаря усилиям INAH, а также взносам различных компаний и филантропов. Покупка стоила 9,5 миллиона песо (около 570 тыс. долларов).

Фото: INAH

Детальный анализ кодексов обнаружил интересную информацию об их композиции. Они изготовлены с использованием аматэ, разновидности бумаги из коры, со слоями левкаса и экстракта кохинеи. Сложные сцены нарисованы красками, полученными из растений, древесного угля, индиго и охры, что свидетельствует о мастерстве древних мастеров.

Подтверждение подлинности этих кодексов было нелегким делом и требовало сотрудничества с экспертами из Института физики UNAM и Координационного национального центра по сохранению культурного наследия INAH. Их тщательная экспертиза показала, что эти документы действительно являются настоящими историческими артефактами.

Что делает Кодексы Сан-Андреса Тетепилко особенными, так это сочетание традиций коренных народов и европейского влияния. Они содержат как рисунки из коренных традиций, так и тексты, написанные на языке науатль и испанском с использованием латиницы.

Эти документы дают ученым и историкам уникальную возможность для дальнейшего изучения и понимания этого важного переходного периода. В будущем Кодексы Сан-Андреса Тетепилко будут продолжать изучаться и храниться, чтобы будущие поколения могли изучить и оценить их значение.

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